6000 Euro für Ökostrom gewonnen

Bei der Raiffeisenbank gab es doppelten Grund zur Freude: Bei der Sonderauslosung im Juni fiel das Losglück gleich zweimal auf Gewinnsparer der Raiffeisenbank Bad Saulgau, wie die Bank mitteilt. Die Gewinner dürfen sich jeweils über Ökostrom im Wert von 3000 Euro freuen.

Beim Gewinnsparen der Raiffeisenbank werden Monat für Monat in Baden–Württemberg als Hauptgewinne neun Autos und Geldpreise von bis zu 25.000 Euro verlost. Ein Los kostet zehn Euro pro Monat, davon gehen 7,50 Euro aufs Sparkonto und 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Von diesen 2,50 Euro werden rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen, Kindergärten, Schulen oder Sport– und Musikvereine gespendet. „Sie tun mit dem VR–GewinnSparen sich selbst etwas Gutes, und Sie helfen gleichzeitig einer guten Sache hier vor unserer Türe weiter“, sagte Vorstand Thomas Dannegger bei der Übergabe des Preises in der Raiffeisenbank.