Der FC Ostrach hat am Sonntag einen 5:0-Sieg gegen das Schlusslicht Oberdischingen gefeiert. Wer zu spät ins Buchbühl kam, den bestraften die Zebras. Drei der fünf Tore fielen in den ersten fünf Minuten. Eindrucksvoll auch Blönried/Ebersbach: fünfter Sieg in Folge. Jetzt folgt die Partie in Öpfingen.

TSG Ehingen ‐ TSV Sig’dorf-L. 6:2 (3:0)

Tore: 1:0 Fabian Heitele (2.), 2:0 Krzystof Majewski (15.), 3:0 Dominik Pikneev (43.), 4:0 Erdem Aksoy (49.), 5:0 Fabian Heitele (55.), 5:1 Moritz Heimpel (70.), 6:1 Matija-Georg Dobranic (72.), 6:2 Marius Müller (73.). ‐ Nach zwei Heimniederlagen in Folge hat sich die TSG Ehingen durch einen deutlichen Sieg an die Tabellenspitze gesetzt. Durch zwei schnelle Tore in der ersten Viertelstunde konnte der Gastgeber beruhigt aufspielen. In der 24. Minute musste Elias Madarac wegen einer schweren Beinverletzung ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. (ai)

SGM TSV Ertingen/Binz. ‐ SGM Altshausen/Ebenweiler 5:3 (1:2)

Tore: 1:0 Lukas Reiter (33.), 1:1 Niklas Koss (37.), 1:2 Jonas Gebhart (40.), 2:2 Laurin Birkhofer (50.), 2:3 Niklas Koss (51.), 3:3 Lukas Reiter (58.), 4:3 Christian Jäggle (70.), 5:3 Johannes Jäggle (76.). ‐ „In den ersten zehn, 15 Minuten sind wir eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen“, sagte SG-Coach Steffen Maurer nach der Partie. Trotzdem dauerte es bis Minute 33, ehe Reiter nach einer Eins-gegen-eins-Situation traf. Nach zwei Ballverlusten der Heimmannschaft im Aufbau drehte Altshausen binnen drei Minuten die Partie. In Halbzeit zwei standen die Gäste etwas tiefer, Ertingen hatte mehr Ballbesitz und kam folgerichtig zum Ausgleich. „Danach sind wir unkonzentriert und kriegen nach nur einer Minute das 2:3“, ärgerte sich Maurer. Doch der Spielertrainer wechselte mit Johannes (46.) und Christian Jäggle (64.) den Sieg ein. Zunächst glich Birkhofer nach einem Lattentreffer von Johannes Jäggle aus. Dann traf Christian Jäggle per Volleyschuss, nachdem ein Ball geblockt worden war und am Ende sorgte Johannes Jäggle mit seinem Tor nach einer Eins-gegen-eins-Situation gegen den Torwart zum 5:3.

SGM SC Blönried/Eb. ‐ SGM SW Rott./Munderkingen 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Emil Angerer (25.). ‐ Z.: 150. ‐ Fünfter Sieg in Folge für Blönried/Ebersbach. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte Joachim Streng, der auf der Trainerbank Michael Fischer vertrat. Samuel Maier war der Ausgangspunkt des letztlich entscheidenden Treffers. Er bediente Fabian Müller, dessen Abschluss ging an den Innenpfosten und Emil Angerer drückte das Leder über die Linie. „Wir sind den Gegner in der ersten Halbzeit gut angelaufen, haben gut Druck gemacht“, sagte Streng. In die zweite Halbzeit startete der Gast besser, der Rückstamd hatte die Schwarz-Weißen angestachelt. Doch auch die beste Chance ließen die Gäste liegen. Nach einem Ball an die Latte landete dieser auf der Linie, der Gästespieler hätte den Ball nur über die Linie drücken müssen, doch er schlug ein Luftloch und Marcel Halder konnte den Ball aufnehmen (70.). Zehn Minuten später flankte Patrick Gentner von rechts, doch Sam Maier köpfte die Kugel ans Lattenkreuz (80.).

FV Bad Schussenried ‐ FC 1911 Krauchenwies/H./Gög. 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Simon Kronenthaler (6.), 1:1 Marcel Liebhardt (30.), 2:1 Jan Dehmel (66.). ‐ Z.: 150. ‐ Nach einer Ecke ging der Gast früh in Führung, denn am langen Pfosten stand Simon Kronenthaler genau richtig. „Wir hatten dann Glück, dass wir nach einer Einzelaktion durch Marcel Liebhardt den Ausgleich erzielt haben“, sagte Abteilungsleiter Ralf Haug. Dabei kurvte Liebhardt durch den Gästestrafraum und schloss ab. Im zweiten Abschnitt sorgte Jan Dehmel für die Entscheidung.

FC Ostrach ‐ SV Oberdischingen 5:0 (4:0)

Tore: 1:0 Samuel Guglielmo (2.), 2:0 Luca Senn (3.), 3:0 Rene Zimmermann (5.), 4:0 Luca Senn (38.), 5:0 Rene Zimmermann (84.). ‐ Z.: 100. ‐ Im Spiel eins nach der Trennung von Andreas Pulz setzte der FCO ein deutliches Lebenszeichen. Bereits nach fünf Minuten führten die Zebras mit 3:0. Nach einem langen Ball sprang die Kugel vor Oberdischingens Torwart auf und über ihn hinweg, Guglielmo schob ein (2.), nur eine Minute später eroberte der FCO den Ball 30 Meter vor dem Tor, Ball in die Gasse auf Luca Senn ‐ 2:0 (3.) und weitere zwei Minuten später wuchtete Rene Zimmermann einen Eckball über die Linie ‐ 3:0 (5.). Luca Senn nach einer weiteren Balleroberung (38.) schraubte das Ergebnis auf 4:0 (38.). „Mir war heute wichtig, dass wir zu null gespielt haben. Das Spiel war in der ersten Halbzeit gut, aber nicht mehr als ein Anfang“, sagte Interimscoach und Abteilungsleiter Raphael Vetter. Im zweiten Abschnitt traf noch Zimmermann nach einem Gassenball zum 5:0 (84.).

außerdem: SV Uttenweiler ‐ SF Hundersingen 4:1 (2:1). ‐ Über dieses Spiel haben wir bereits am Samstag berichtet; SG Altheim ‐ SG Öpfingen 1:3 (1:2). ‐ Tore: 0:1 Tobias Schüle (33.), 0:2 Jonas Herde (36.), 1:2 Niklas Schrode (45+2), 1:3 Marcel Siegler (72., Elfmeter).