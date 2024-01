An den am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorbenen Franz Beckenbauer hat Hans Michelberger nur beste Erinnerungen. Der Bad Saulgauer erzielte am 5. September 1993 vor 4000 Zuschauern im Oberschwabenstadion für eine Fußballauswahl ehemaliger Aktiver aus dem Raum Saulgau/Oberschwaben ein Tor gegen die Uwe-Seeler-Traditionself mit dem damals 47-jährigen Beckenbauer als Spielführer. Das Ergebnis dieses Fußballfests? „Das war sekundär“, sagt der frühere Torjäger des SSV Ulm und des FV Biberach.

Nicht überraschend

Franz Beckenbauers Tod kam für den 72-jährigen Hans Michelberger nicht überraschend, nachdem sich der Weltmeister von 1974 und Weltmeistertrainer von 1990 schon lange aufgrund seiner Krankheit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.

„Trotzdem trifft es jeden Fußballer, wenn klar ist, dass er nicht mehr lebt.“ Und erst recht trifft es Fußballer, die Beckenbauer persönlich kennengelernt haben - so wie Hans Michelberger.

Sein Bruder Franz nutzte als früherer Fußballprofi des FC Bayern München seine Beziehungen und schaffte es mit Unterstützung von Sponsoren, dass die Uwe-Seeler-Traditionself nach Bad Saulgau zu einer groß angekündigten Fußballgala gekommen war.

Neben Franz Beckenbauer spielten unter anderem Wolfgang Kleff, die Förster-Brüder Bernd und Karl-Heinz, Bernd Hölzenbein, Horst Hrubesch, Marcel Raducanu, Franz „Bulle“ Roth, Herbert Zimmermann.

Viele Ehemalige vom FV Saulgau

Ihnen gegenüber standen in der Oberschwabenauswahl außer den Michelberger-Brüdern auch die ehemaligen Spieler des FV Saulgau Richard Frey, Fritz Luib, Klaus Staudacher, Bruno Wetzel, Bernhard Weh, Alfred Schulz sowie Walter Schneck (SC Pfullendorf), Hans Hermanutz (TSV Riedlingen), Werner Arnold (FV Altshausen), Walter Osswald (FV Ravensburg), Bruno Sailer (FV Biberach), Anton Gnann (SV Bad Buchau), Armin Schmid (Eintracht Seekirch) und Wendelin Henzler (VfB Friedrichshafen).

Das Gruppenfoto mit beiden Mannschaften des Fußballspiels der Uwe-Seeler-Traditionself (in Grün) gegen eine Oberschwabenauswahl am 5. September 1993 bleibt für immer in den Alben der Akteure. (Foto: Rupert Leser )

Franz Beckenbauer spielte fast bis zum Ende durch, ließ sich vorher aber auswechseln, um das Bad in der Menge zu genießen und Autogrammwünsche zu erfüllen.

„Es war unglaublich, was für eine Ballbehandlung er hatte. Und er bewegte sich auf dem Platz wie eine Gazelle“, sagt Hans Michelberger, Spielführer der Auswahl und damals sechs Jahre jünger als der Kaiser, „der für die Fußballer ein Idol war“.

So endet die Begegnung

Hans Michelbergers Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer nutzte nicht viel, weil die Traditionself danach erst richtig aufdrehte und am Ende mit 8:2 gewann. „Wir haben uns aber tapfer geschlagen“, so Michelberger. Das Spiel sei für die Auswahl und vor allem für die Fans ein riesiges Erlebnis gewesen.

Der Kapitän der Oberschwabenauswahl (li.) und Franz Beckenbauer als Kapitän der Uwe-Seeler-Traditionself geben sich vor dem Spiel die Hand. (Foto: Rupert Leser )

Nach dem Spiel am Sonntagmorgen trafen sich die beiden Mannschaften hinterher zum Mittagessen im Thermalbad, wo Hans Michelberger auch mit Beckenbauer ins Gespräch kam.

„Er war sehr zuvorkommend und freundlich - ein bodenständiger Kerl“, sagt Michelberger über Beckenbauer. Und auch das ein oder andere Bier wurde miteinander getrunken. „Heute wäre das unvorstellbar. Die jungen Profis sind viel zu abgehoben.“

Zu wenig Würdigung

Umso weniger könne er verstehen, dass Beckenbauers Verdienste auch im sozialen Bereich zu wenig gewürdigt werden. Es gebe kaum jemanden, der so viel Gutes getan habe wie Franz Beckenbauer, der Jahre nach der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland in negative Schlagzeilen geraten war, weil er beschuldigt wurde, Stimmen für die Heim-EM gekauft zu haben. „Das gibt es nur in Deutschland, dass immer das Haar in der Suppe gesucht wird“, so Michelberger über den Kaiser.

Viel lieber denkt Michelberger an die Begegnung mit der Lichtgestalt des deutschen Fußballs zurück und an die 2:8-Niederlage, die Michelberger so egal wie keine andere Niederlage in seiner Laufbahn war.

Die Zeitungsberichte von der Fußballgala vor mehr als 30 Jahren hat er aufbewahrt. Die Erinnerungen an Beckenbauer sind in seinem Gedächtnis gespeichert. „Wir haben einen der besten deutschen Fußballer aller Zeiten verloren, auf dessen Stufe niemand mehr stand“, sagt Hans Michelberger.