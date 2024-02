400 Nachwuchskicker sorgen beim Bolstern-Turnier für Stimmung

Dort, wo sonst der Handball dominiert, ist am vergangenen Wochenende Hallenfußball gespielt worden. Die Jugendabteilung des SV Bolstern richtete das zweite Jugendhallenturnier aus. Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr stellte das das Organisationsteam um Simon Hausmann auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Turnier für Jugendmannschaften von den Bambinis bis zur C-Jugend auf die Beine. „Wir freuen uns, dass es uns wieder gelungen ist, ein Turnier mit Mannschaften aus dem gesamten Raum Oberschwaben, vom Bodensee bis nach Ulm und mit einer bunten Vielfalt zusammenzubekommen“, sagte Hausmann.

Über 400 Nachwuchsfußballerinnen und -fußballer spielten um die Turniersiege und Platzierungen. Der kurzen Spielzeit von acht Minuten war es geschuldet, dass die zahlreichen Zuschauer an beiden Tagen tempo- und torreiche Spiele ohne taktisches Geplänkel sahen. Stand bei den Bambini noch der Spaß am Spiel mit dem Ball im Vordergrund, zeigten Älteren ihr Potenzial an Spielverständnis setzten die Trainervorgaben um.

Im Finale der E-Jugend setzte sich der SC Türkgücü Ulm gegen den SC Ölkofen mit 3:2 durch. Das Spiel um Platz drei gewann der SV Bolstern mit 5:0 gegen den FV Bad Saulgau.

In der D-Jugend holte sich der FV Ravensburg den Sieg gegen die SGM Braunenweiler/Renhardsweiler mit 1:0. Im Spiel um Platz drei behielt der SC Pfullendorf mit 3:1 gegen die SGM Buchau/Federsee die Oberhand.

In der C-Jugend, sicherte sich die SGM Ennetach/Rulfingen/Mengen den Erfolg mit einem 6:5 nach Neunmeterschießen gegen JSM Riedlingen/Altheim/ Neufra. Im Spiel um Platz drei behielt die SGM Aulendorf/Blönried/Ebersbach mit einem 3:0 gegen den FV Altshausen die Oberhand.

Am Ende des Turniers dankte der Sprecher des Organisationsteams Simon Hausmann allen Mannschaften und den Betreuern für die Teilnahme und die faire Spielweise sowie allen Beteiligten von Vereinsseite.