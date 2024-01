32 Schüler erhalten DELF-Diplom

Mit dem Sprachzertifikat DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) sind insgesamt 32 Schülerinnen und Schüler des Störck-Gymnasiums Bad Saulgau ausgezeichnet worden. Französischlehrerin Bea Lambert überreichte ihre Urkunden und lobte die Kenntnisse im Umgang mit der französischen Sprache, wie die Bildungseinrichtung mitteilt.

Luis Duffner, Sozdar Elci, Luca Zimmerer, Jonas Stumpp, Anika Spatschek, Jamie Rentmeister, Moritz Peitzer, Janine Biesenberger, Lisa Köberle, Selina Hess, Emma Layer, Franziska Reck, Maximilian Hassler, Jasmin Vollmer, Alena Längle, Pauline Hartnegg, David Ruchti, Noel Rahic, Rebekka Sieger, Lilly Schäfer, Jessica Simeon, Johannes Wehling, Hannah Schebetka, Cüneyt Avlayici, Julian Barth, Leonard Boss, Vincent Dennecker, Lena Fischer, Matti Gandlau, Marzelin Groß, Arda Özkaracan und Ella Roensch hatten in einer aufwendigen Prüfung die Anforderungen für das DELF-Zertifikat erfüllt.

In der Prüfung wird der Gebrauch der französischen Sprache in vielfältigen realistischen Situationen des alltäglichen Lebens überprüft. Die einzelnen Aufgaben evaluieren die kommunikativen Kompetenzen sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen Sprachgebrauch. Die Prüfungen werden vom französischen France Education International (FEI) in Sèvres im Auftrag des französischen Erziehungsministeriums entwickelt.