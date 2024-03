Leukodystrophie? Es wäre interessant zu erfahren, wie viele Menschen bei einer Umfrage wüssten, was damit gemeint ist. Michaela Maucher aus Bad Saulgau hat darauf leider sofort eine Antwort parat. Ihr 13-jähriger Sohn Johannes hat diese seltene und unheilbare Krankheit. Als er zur Welt kommt, gibt es darauf noch keine Hinweise.

Ein fröhliches Kind

Im Jahr 2017 ist Johannes sechs Jahre alt, geht in die erste Klasse der Berta-Hummel-Schule. Johannes fährt Fahrrad, liebt sein Skateboard, spielt Gitarre, macht Taekwondo und geht zum Schwimmen. Er ist ein fröhliches, aufgewecktes Kind.

Doch im Dezember gibt es erste Auffälligkeiten, als er im Sportunterricht über Kisten stolpert und beim Abschreiben von der Tafel länger braucht als seine Klassenkameraden.

Mir war klar, dass mit ihm etwas Gravierendes nicht stimmen kann. Michaela Maucher

Zwei Monate später, im Januar 2018, hört und sieht er plötzlich schlecht, im Februar stürzt er aus dem Stand die Treppe hinunter. „Mir war klar, dass mit ihm etwas Gravierendes nicht stimmen kann“, sagt seine Mutter, die von diesem Zeitpunkt an eine Ärzteodyssee mit ratlosen Fachleuten erlebt.

Es dauert bis zum März 2018, ehe ihr und ihrem Sohn in der Kinderklinik Tübingen die schockierende Diagnose mitgeteilt wird: Bei Johannes ist eine Leukodystrophie ausgebrochen, eine unheilbare Stoffwechselerkrankung.

Diese Erkrankung gehört zu den sogenannten seltenen Erkrankungen. Etwa 1 von 17.000 Kindern trägt diesen Defekt in sich. Bestimmte Fette, die der Körper auch selbst bildet, können nicht verstoffwechselt werden. Die Verläufe der Erkrankung sind sehr unterschiedlich.

Das Wichtigste zu Leukodystrophie Das ist Leukodystrophie: Die Krankheit ist selten, genetisch bedingt und greift das Myelin im zentralen Nervensystem an. Myelin ist eine isolierende Hülle aus Fetten und Proteinen, die sich in vielen Schichten um die Nervenfasern windet. Entweder baut sich bei Betroffenen die Myelinschicht nicht richtig auf oder geht nach und nach verloren. Bricht die Erkrankung bei einem Kind oder einem Erwachsenen aus, hat es dramatische Folgen. Die Erkrankten verlieren je nach Verlauf sämtliche Lebensfunktionen. Sie werden blind, gehörlos, bewegungsunfähig, können nicht mehr sprechen und normal essen. Schlimme Spastiken, starke Schmerzen und Demenz begleiten die Krankheit. ln ihrer schlimmsten Form, gerade bei frühkindlichen Formen, sterben Kinder in den ersten Lebensjahren. Leukodystrophie ist bis heute nicht heilbar. Jedes Jahr wird etwa eine von 7600 Geburten mit dieser neurodegenerativen Erkrankung geboren. Behandlung und Therapie: Leukodystrophie ist bisher unheilbar. In einigen Fällen gibt es aussichtsreiche (experimentelle) Therapien (Stammzelltransplantation, Enzymersatztherapie, Gentherapie, Medikamente). Dadurch kann in einigen Fällen das Fortschreiten gestoppt oder verlangsamt werden. Die Grundlagenforschung bei Leukodystrophie ist sehr aktiv. Es gibt zahlreiche Behandlungsversuche an Tiermodellen. Der Weg zur Anwendung bei Menschen ist dennoch sehr weit. Das ist ELA: ELA steht für „European Leukodystrophy Association“ und wurde 1992 in Frankreich gegründet. In Deutschland haben sich vor 15 Jahren mehrere Vereine federführend vom Bundesverband für Leukodystrophie zu einem Verein zusammengeschlossen und sind gleichzeitig eine Kooperation mit ELA Frankreich eingegangen. Es entstand 2013 ELA Deutschland. Ziele von ELA: Der Verein lässt die Familien mit der traurigen Diagnose und in schlimmen Krankheitszeiten nicht alleine. ELA schafft eine unterstützende Gemeinschaft der Betroffenen mit vielen Begegnungsmöglichkeiten. Unter anderem werden Treffen organisiert, bei dem Erkrankte aus der Isolation kommen und sich austauschen können oder Thementage für Angehörige, Ärzte und Pflegekräfte an Kinderhospizen veranstaltet, damit Eltern und Ärzte gut informiert sind. Außerdem unterstützt ELA die Forschung weltweit, um Therapien voranzutreiben und neue Lösungsansätze zu verfolgen. So kann geholfen werden: ELA finanziert sich im Wesentlichen über Förderprojekte der Krankenkassen und Spendengelder. Folgendes Spendenkonto ist hierfür eingerichtet: Spendenkonto ELA Deutschland e.V., IBAN: DE80 5509 1200 0086 3771 01, BIC: GENODE61AZY; Volksbank Alzey-Worms e.G.

Bei Johannes verschlechtert sich alles so schnell, dass eine Knochenmarktransplantation nicht möglich ist. Dass Johannes seine ersten Lebensjahre gesund war, liegt daran, dass der Körper eine Zeit lang kompensieren kann, bevor die Krankheit ausbricht.

Zum Zeitpunkt der Diagnose ist Johannes sieben Jahre alt. Sein Abbau ist unaufhaltsam. Schon im Juli 2018 kann er nicht mehr gehen, sich nicht mehr bewegen, nicht mehr sprechen. Er erblindet, kann nicht mehr schlucken und muss künstlich ernährt werden. Die Ärzte geben ihm maximal zwei bis fünf Jahre Lebenszeit.

Täglich frustriert

Es ist für die ganze Familie und besonders für Johannes eine Zeit, die sich kaum in Worte fassen lässt. „Johannes war täglich frustriert, wütend und er hatte große Angst. Es war kaum zu ertragen, wie er alles, was er gelernt hatte, wieder verlor. Wir haben so viel geweint. Das passt eigentlich gar nicht in ein einziges Leben“, sagt seine Mutter.

Es sei so, „als hätte man uns auf einen Schlag alles genommen und uns auf einen quasi nicht begehbaren Weg gestellt.“

Empfohlene Artikel Diagnose Erschütternde Diagnose zieht den Eltern den Boden unter den Füßen weg q Bad Saulgau

Die Diagnose stellt indes das Leben der Familie auf den Kopf. Michaela Maucher gibt ihren Beruf auf, um sich um ihn und um seinen vier Jahre älteren und kerngesunden Bruder Max kümmern zu können. Von der Hochschule, an der sie unterrichtet hat, kann sie sich freistellen lassen. „Mir war schnell klar, wir halten zusammen und wir werden diesen Weg schaffen.“ Das ist bis heute der Leitsatz der Familie.

Mutter nimmt Kontakte auf

Die Mutter nimmt Kontakte auf zu einem Kinderpalliativteam, zu Kinderhospizen, zu einem ambulanten Hospizdienst, zu einer Psychiaterin, zu einem Kinderintensivpflegedienst, zum hiesigen Kinderarzt und zu ELA, einem Verein für Leukodystrophie-Erkrankte.

An den Verein wendet sie sich auch deshalb, „weil ich es notwendig fand, uns mit anderen Betroffenen auszutauschen. Wir haben schon oft von den Erfahrungen der ELA-Gemeinschaft profitiert und konnten selbst auch schon anderen mit unseren Erfahrungen weiterhelfen.“

Netzwerk ist das A und O

Sie versucht, möglichst viel Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Denn sie weiß, dass ein gutes Netzwerk das A und O ist, um in die neue Situation hineinzufinden. „Um zu begreifen, was diese Diagnose bedeutet, habe ich mich maximal mit allem, was dazu gehört, konfrontiert. Ich wollte für meine beiden Jungs da sein.“

Wir verdanken Johannes eine Sicht auf die Welt und Erfahrungen, die ohne ihn nicht möglich wären. Michaela Maucher

Es folgen viele leidvolle Krankenhausaufenthalte, aber auch aufmunternde Kinderhospizerfahrungen in Stuttgart und Bad Grönenbach. Die Familie darf erfahren, dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt.

„Wir verdanken Johannes eine Sicht auf die Welt und Erfahrungen, die ohne ihn nicht möglich wären. Er zwingt uns ganz im Heute zu sein. Planung funktioniert mit ihm nicht. Man schätzt Kleinigkeiten ganz anders“, ergänzt sie.

Neue Herausforderungen

Und die Krankheit von Johannes bringt noch andere Herausforderungen mit sich: Die Wohnung der Familie im zweiten Stock ist völlig ungeeignet. So stemmen sie und ihre Mutter mit einem kreativen Architekten den Umbau des gesamten Erdgeschosses.

Auch der Transport mit einem normalen Auto ist nicht mehr möglich. Deshalb muss die Mutter ein großes Fahrzeug kaufen. Den sehr teuren Umbau des Wagens übernehmen großzügigerweise die Radio 7 Drachenkinder.

Jede Woche Online-Grüße

Johannes gehört inzwischen zur Schulgemeinschaft des KBZO in Weingarten und bekommt jede Woche Online-Grüße von Mitschülern und Lehrerinnen.

Mir geht beim Kontakt zur Schule jedes Mal das Herz auf. Dass Kinder mit so gravierenden Einschränkungen so ernst genommen werden und dass man spürt dazuzugehören, ist unheimlich wertvoll“, sagt die Mutter.

Schwierige Kommunikation

Auch die Kommunikation ist mittlerweile eine ganz andere geworden. Johannes kann sich nur noch über Puls, Körperspannung und etwas Mimik äußern. Das Gute daran: Seine Familie versteht ihn.

Auch das Umfeld der Familie hat sich durch die Diagnose gravierend verändert: „Wir haben einen kleinen, aber sehr verlässlichen Freundeskreis. Auf den können wir immer bauen. Auch der Kontakt zu anderen Familien mit schwerkranken Kindern ist unheimlich wichtig.“

Bei Gleichgesinnten muss man nichts erklären. Da sind inzwischen sehr tiefe Freundschaften entstanden. Michaela Maucher

Es würde fast niemand verstehen, womit man im Alltag zu kämpfen habe: Spastiken, Krampfanfälle, Erbrechen, Medikamentenengpässe, Wartezeiten bei notwendigen Hilfsmitteln, Berge von Formularen. „Bei Gleichgesinnten muss man nichts erklären. Da sind inzwischen sehr tiefe Freundschaften entstanden.“

Schöne und schreckliche Erlebnisse

Heute, nach nun mehr sechs Jahren liegen viele schöne und schreckliche Erlebnisse hinter der Familie. Aber Johannes lebt noch. „Gott sei Dank“, sagt die Familie einstimmig und überzeugt.

„Es geht uns gut, wir kommen meistens klar. Johannes hat immer noch schöne Momente, für die wir dankbar sind,“ sagt die Mutter, die sich aufgrund des Fachkräftemangels im Pflegebereich oft tagelang 24 Stunden um ihren 13-jährigen Teenager kümmert, denn Johannes bekommt auch nachts Medikamente und muss mehrmals bewegt und gelagert werden.

Wenn er zusätzlich einen Infekt hat, muss sie die Nächte über wach bleiben. An Schlaf ist nicht zu denken. Wie man das aushält, werden Oma, Mutter und Bruder immer wieder gefragt und alle antworten gleich: „mit Liebe“.