120 Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Zeugnisse

120 Schülerinnen und Schüler des Walter Knoll Schulverbunds haben ihre Zeugnisse erhalten. Ihren Abschluss gefeiert haben sie in der Stadthalle.

Eröffnet wurde die Abschlussfeier von den Bläserklassen und dem Schulorchester unter der Leitung von Martina Barczyk. Anschließend präsentierten Schülerinnen der Klassen 7 und 8 einen Tanz, den Sportlehrerin Katrin Sorg mit ihnen einstudiert hatte.

Nach dieser gelungenen Einstimmung ergriff Konrektor Gerhard Röhm das Mikrofon und eröffnete die Rede der Schulleitung mit Hilfe eines von einer künstlichen Intelligenz geschaffenen Textes, um gleich darauf folgende Fragen zu stellen: „Wozu sollen wir überhaupt in die Schule, wenn elektronische Helfer uns Texte schreiben, Computer programmieren und rechnen können? Wozu eine Sprache lernen, wenn es auf jedem Handy einen Translator gibt? Wozu lernen, wenn das Wissen der Welt auf einer Cloud verfügbar ist? Wozu überhaupt die Anstrengung, einen Abschluss zu machen?“ Sehr eindrucksvoll beantwortete Gerhard Röhm im weiteren Verlauf seiner Rede diese Fragen und kam zu dem Schluss, dass „das Wissen der Cloud nichts anderes sei als die Bücher in einem Regal. Erst wenn ich sie selbst gelesen habe, verstehe ich deren Inhalte. Und erst das persönliche Verständnis ermöglicht den kreativen Umgang damit. Alles, was ich selbst kenne, weiß, anwenden kann, macht mich als Person aus und stärkt meine Persönlichkeit. Alle Aufgaben, die ich an eine helfende Technik abgebe, machen mich unselbstständiger, berauben mich des Gefühls, es selbst zu beherrschen“. Aus eben diesen Gründen sei es wichtig und gut, sich mit schulischen Inhalten auseinander zu setzen, sich Mühe zu geben und mit Erfolg einen Abschluss zu machen.

Für 120 Schülerinnen und Schüler haben sich die Mühen gelohnt, sie erhielten ihre Abschlusszeugnisse sowie Belobigungen und Preise. Auch einige Sonderpreise konnten vergeben werden. Die Kreissparkasse ließ es sich nicht nehmen, ihren Preis für besondere Leistungen im Fach Mathematik durch ihren Mitarbeiter Ralf Hofbaur persönlich zu überbringen.

Nach den ansprechenden und emotionalen Reden der Elternbeiratsvorsitzenden Monika Akyildiz und des Vertreters der SMV, Majd Esper, wurde die Veranstaltung von Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen mit einer humoristischen Danksagung an Eltern und Lehrkräfte (Alina Oborowski und Alexandra Voll), mit einem selbst verfassten Textbeitrag mit dem Titel „Es ist an der Zeit“ (Sinan Baburhan, Anna Osokina, Zoé Wächter und Alexandra Voll) und einem kurzen Musikstück am Klavier, gespielt von Alina Oborowski, komplettiert.

Die Schulleitung und das Kollegium des Walter Knoll Schulverbundes gratulieren allen Schülerinnen und Schülern zu ihren Abschlüssen und wünschen alles Gute für die Zukunft, heißt es in der Pressemitteilung der Schule abschließend.