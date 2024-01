1001 Nacht im Stadtforum Bad Saulgau

Das für seine modernen Familienmusicals bekannte Theater Liberi feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung 2008 hat das Unternehmen bereits weit über anderthalb Millionen Zuschauer begeistert. Als Teil der Jubiläumstour gastiert die Produktion „Aladin - das Musical“ am Freitag, 26. Januar, um 16 Uhr im Stadtforum in Bad Saulgau, wie das Theater Liberi mitteilt.

In seiner modernen Eigeninszenierung des Märchens aus 1001 Nacht erzählt das Theater Liberi die Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als Musical für die ganze Familie.

Die Zuschauer erwarte eine temporeiche und humorvolle Version der bekannten Geschichte. Bestens ausgebildete Musicaldarsteller zeigen die abwechslungsreichen Facetten der beliebten Charaktere und heben wichtige Aspekte wie Mut, Selbstbestimmung und Freundschaft hervor. Lichteffekte, edle Kostüme sowie eindrucksvolle Musik und Choreografien erschaffen dabei die perfekte Kulisse für die geheimnisvolle Welt aus 1001 Nacht.

„Unsere Idee war es immer Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu unterhalten und das Musical-Erlebnis dabei direkt vor die Haustür zu bringen“, erklärt Gesamtleiter Lars Arend das Erfolgsrezept hinter der 15-jährigen Unternehmensgeschichte. „Dabei setzen wir auf qualitativ hochwertige Produktionen, die zwar auf altbekannten Kinderbuchklassikerin basieren, aber nach unseren eigenen Vorstellungen neu und modern inszeniert werden. Egal ob Texte, Musik, Bühnenbild, Kostüme - alles wird von uns selbst konzipiert und umgesetzt.“

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten 29 Euro beziehungsweise 26 Euro je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2 Euro. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.