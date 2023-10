Autorenlesung „Bernsteinherz“

Am Samstag, 14. Oktober, startete im Heuneburg Museum eine Exkursion in die Vergangenheit! Im geschichtsträchtigen, ehemaligen Zehntscheuergebäude in der Ortsmitte von Hundersingen, entführte Hartmut Danneck seine Zuhörer nicht nur ins ferne Griechenland ‐ sondern auch 2500 Jahre zurück in die Vergangenheit.

Bereits zum zweiten Mal kam der Autor der Jugendbücher „Die Kelteneiche“ und „Das Gold von Pyrene“ aus dem Schwarzwald auf die Heuneburg gereist, um seinen dritten Roman „Bernsteinherz“ aus keltischer Sicht an zentraler Stelle vorzustellen. Während die ersten beiden Bücher am Magdalenenberg und auf der Heuneburg spielen, verschlägt es die Hauptcharaktere, die Keltenkids von der oberen Donau, nun in die mediterrane Welt, wo sie fremden Kulturen und gefährlichen Machenschaften ausgesetzt sind.

H. Dannecks lebendige Erzählweise und die Anbindung an die Geschichte „vor unserer Haustür“ machen die Bücher zur idealen Lektüre für herbstliche Nachmittage und anschließende Spaziergänge zwischen den Grabhügeln und Bodendenkmälern der Heuneburg. Alle drei Romane sind ab sofort im Heuneburg Museum und im Buchhandel erhältlich.