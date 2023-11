Autorenlesung an der Grundschule Feldhausen

Am Montag, 13. November, besuchte der Autor Jochen Weeber die Grundschule Feldhausen. Herr Weeber kommt aus Reutlingen und hat einige Kinder- und Erwachsenenbücher geschrieben. Er las den Schülerinnen und Schülern aus dem Buch „Hühner dürfen sitzen bleiben“ vor. Herr Weeber umrahmte seine Leseteile mit musikalischen Einlagen auf der Ziehharmonika.

Oliven auf der Pizza minus Champignons, Hühner im Stall plus Eier ‐ immer gehen Peter völlig verrückte Rechenaufgaben durch den Kopf. Er ist in Mathe keine Leuchte und möchte sich am liebsten verkriechen. Zum Glück gibt es da aber jemanden, der ihm hilft, seine Welt wieder ins Lot zu bringen. Seine Oma, zu der er flüchtet und die ihm hilft, dass er wieder Selbstvertrauen gewinnt. „Hühner dürfen sitzen bleiben“ ist die Geschichte eines Jungen, der im Zeugnis in Mathe eine Fünf bekommen hat ‐ und dabei beginnt, seine Stärken zu entdecken. Eine phantasievolle Geschichte, die alle Kinder ermutigt, an sich zu glauben und nicht aufzugeben.

Die Schülerinnen und Schüler folgten gespannt der Lesung von Herrn Weeber und ihm ist es gelungen, alle Kinder mitzureißen und zu begeistern. Eine sehr einfühlsam und fantasievoll geschriebene Mutmachgeschichte, die auch für Erwachsene geeignet ist.

Am Ende der Lesung hatten die Schülerinnen und Schüler noch die Möglichkeit, Fragen an den Autor zu stellen. Außerdem signierte er Bücher, die die Schüler erwerben konnten. Die Grundschule Feldhausen bedankt sich beim Förderverein der Schule für die finanzielle Ermöglichung der Lesung.