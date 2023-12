Ausstellung des Bad Saulgauer Kunstvereins im Ravensburger Heilig-Geist-Spital

Das Ausstellungskonzept „Künstlerische Vielfalt“, das die Bad Saulgauer Kunstvereins-Vorsitzende Anca Jung und ihr Arbeitsteam Amanda Knapp, Marianne Quénéhervé und Susanne Baur erstellt haben, hat voll ins Schwarze getroffen. So interessierten sich außergewöhnlich viele Besucher für die Exponate von Mitgliedern des Bad Saulgauer Kunstvereins, die über vier Wochen in der Eingangshalle des Ravensburger Heilig-Geist-Spitals zu sehen waren.

Als Beiprogramm hatte sich das Organisationsquintett für literarische Vielfalt in Form von Lesungen entschieden, die ebenfalls viel Zuspruch fanden. Den Auftakt machte Silke Nowak, die für zahlreiche Krimis bekannt ist. Ihre Vielseitigkeit stellte sie mit Texten aus ihrem aktuellen Buch „Die glückliche Revolution oder die Freundschaft zwischen Schiller und Goethe“ unter Beweis. Die zweite Lesung gestaltete die Autorin Armgard Schörle, die auch als Coach und Tiertrainerin arbeitet, im Duo mit Tinka Kleffner. Die ausgebildete Schauspielerin und Sprecherin gestaltete Texte aus Schörles Büchern „Julie und der Klang des Meeres“ und „Handbuch der Alchemie“ voll Temperament, gepaart mit großer Empathie. Beide Frauen schufen eine Atmosphäre von Warmherzigkeit und Zugewandtheit, in der sie ihr Publikum, mit Blick auf die ausgestellten Kunstwerke, an die eigenen schöpferischen Kräfte erinnerten.

Diese und die jedem Menschen innenwohnende Kreativität gelte es zu aktivieren und für ein erfülltes Leben im Einklang mit sich und der Umwelt einzusetzen. Unterstützt wurden sie von dem jungen Pianisten Hashim Hashimov der einen weiteren Aspekt künstlerischer Vielfalt, die musikalische Komponente, einbrachte. Er begeisterte durch Virtuosität und großes interpretatorisches Einfühlungsvermögen, indem er sein Spiel der Stimmung der jeweiligen Texte anpasste. Am Ende der Lesung fasste Anca Jung die Begeisterung und spürbare Berührtheit der Besucherinnen und Besucher in einem großen Dankeschön zusammen. Nach knapp vierwöchiger Dauer endete die Ausstellung am 30. November.