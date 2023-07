Ausflug zum Kaffeewerk Zollernalb und Gartenschau Balingen

Nach drei ausflugsfreien Jahren veranstaltete die Freizeitgymnastikgruppe Vilsingen am 8. Juli wieder einen schönen Tagesausflug. Unser Ziel: das Kaffeewerk Zollernalb, die Gartenschau in Balingen und der Gasthof „Zur Krone“ in Unterschmeien.

Um 7.20 Uhr trafen sich 25 bestens gelaunte Teilnehmerinnen an der Vilsinger Keltenhalle, um gemeinsam nach Sigmaringen zum Bahnhof zu fahren. Von dort ging es mit dem Zug zur ersten Ausflugsstation nach Albstadt–Ebingen.

Im Kaffeewerk Zollernalb wurden wir von den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb zu einem reichlichen und leckeren Frühstück empfangen. Nachdem alle gesättigt waren, durften wir gemeinsam mit dem Betriebsleiter die Kaffeerösterei besichtigen. Wir erfuhren einiges über das Kaffeewerk Zollernalb, über verschiedene Kaffeebohnen und das Rösten von circa 30 Kaffeesorten aus weltweit bedeutenden Anbaugebieten. Unsere vielen Fragen rund um das Thema Kaffee wurden fachgerecht beantwortet.

Im Kaffeewerk Zollernalb werden die Kaffeesorten nach handwerklicher Methode frisch geröstet, verpackt und verkauft. Das Besondere ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Behinderten Menschen wird an diesem besonderen Platz eine Teilhabe am Arbeitsleben mit vielen Begegnungsmöglichkeiten geboten.

Nach diesem spannenden Programmpunkt ging es um 11.18 Uhr mit dem Zug weiter zur Gartenschau nach Balingen. Da der Vormittag noch ziemlich wolkenverhangen war, freuten wir uns sehr, dass nachmittags die Sonne für uns herauskam. Bei der circa zweistündigen Führung über das blütenreiche Gelände erfuhren wir einiges rund um die Gartenschau und die Geschichte der Stadt Balingen. Mit großem Interesse lauschten wir den Ausführungen des jungen Mannes, der diese Aufgabe, wie circa 60 weitere Gartenschau–Führer und -Führerinnen ehrenamtlich ausübt.

Bevor es um 16.23 Uhr wieder mit dem Zug nach Sigmaringen ging, hatten wir noch Zeit zur freien Verfügung. Diese wurde für Einkäufe, Spaziergänge, Eis/Kuchen Essen und Kaffee Trinken genutzt.

Wieder in Sigmaringen angekommen starteten wir zu unserem letzten Programmpunkt. Die Fahrt ging nach Unterschmeien in den Gasthof „Zur Krone“, wo wir zum Abschluss noch ein leckeres Abendessen genossen. Um circa 20 Uhr ging ein wundervoller Ausflugstag zu Ende, an den wir uns gerne zurückerinnern werden.