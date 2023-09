Ausflug von Jugendspielmannszug und Trachtenjugend

Am Mittwoch, 26. Juli, verabschiedeten sich die Kinder und Jugendlichen von Jugendspielmannszug der Bürgerwache Saulgau und der Trachtenjugend des Heimat– und Trachtenvereins Saulgau in die Sommerpause und die großen Ferien.

Gemeinsam gingen die Kinder und Jugendlichen der beiden Traditionsvereine zum Abschluss vor den Sommerferien gemeinsam in Bad Saulgaus Abenteuerhalle die Jumptown, bevor die Sommerpause begonnen hat. Dank der Firma Josef Rack GmbH und deren Geschäftsführer Christoph Rack konnten sich die Kinder und Jugendlichen ausgelassen in die Ferien verabschieden. Im Anschluss an den gelungenen Ausflug in die Jumptown wurden die eifrigen „Springer“ von der Firma Rack zum gemeinsamen Eisessen in eine der Bad Saulgauer Eisdielen eingeladen.

Die Kinder und Jugendlichen des Jugendspielmannszugs der Bürgerwache Saulgau treffen sich nach den Sommerferien wie gewohnt wieder donnerstags um 18.30 Uhr im Bürgerwacheheim zu den Proben. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich das anzusehen bei den Proben hineinzuschnuppern.