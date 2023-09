Ausflug nach Südtirol

Bei herrlichen Sonnenschein und bester Stimmung fuhren wir Anfang September über den Arlberg- und Reschen Pass nach Südtirol in das schöne Sarntal. Dort verbrachten wir erlebnisreiche, sonnige und schöne Tage. Nach einem reichhaltigen Frühstück fuhren wir mit einer Reiseleiterin in die immer wieder faszinierenden Dolomiten, wir hörten viel Wissenswertes über die vielen Berge und unterschiedlichen Täler. Ganz anders war die Landschaft geprägt auf der Fahrt durch das Etschtal nach Riva, viel Obst und Weinanbau. Auf dem Gardasee machten wir eine Schifffahrt und hatten Aufenthalt zum Bummeln in Malcesine. Am vierten Tag ging die Fahrt zur Bischofsstadt Brixen, Seiser Alm, Kastelruth und Bozen, es durfte natürlich eine leckere Weinverkostung mitten in den Weinbergen nicht fehlen. Abends saß man nach einem tollen Menü gemütlich bei einem Viertele oder Bier beisammen. Unsere zwei Musikanten Gertrud und Ludy luden zum Mitsingen und Schunkeln ein. Am letzten Abend brachte uns „Anton aus Tirol“ mit seinem Akkordeon in Stimmung. Unsere Vorsitzende Lillian hatte wieder eine tolle Tanzeinlage von einigen Mitgliedern/-innen mit Kostümen organisiert, die für viel Beifall und Spaß sorgte. Auf der Heimfahrt über das Penser Joch und den Fernpass gab es noch als Abschluss ein leckeres Mittagessen im Hirschen in Imst. Viel zu schnell vergingen die schönen sonnigen Tage, alle freuen sich schon auf das nächstes Jahr!

