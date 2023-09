Ausfahrt bei bestem Herbstwetter

Wenn Motorradfahrer nicht rasen, sondern als Genussfahrer unterwegs sind, dann treffen sich diese markenübergreifend immer wieder bei der Facebook-Motorrad-Gruppe Region TUT / RW / BL / VS / SIG.

Diesen Sonntag trafen sich dann auch 28 Motorradfahrer mit 5 Mitfahrerninnen in Schömberg, um nochmals das beste Motorradwetter zu nutzen. Nach einer kurzen Besprechung wo die wichtigsten sicherheitsrelevanten Themen aufgefrischt wurden, starteten die Motoren. Bereits beim Verlassen des Parkplatzes standen die ersten Fans mit großen Kinderaugen am Straßenrand und winkten ganz aufgeregt, bis alle Motorräder an Ihnen vorbei gefahren sind. Von Schömberg ging die „gute Fahrt“ vorbei an Rottweil in Richtung Nordschwarzwald. Aufgrund der Größe der Gruppe, achteten alle Biker sehr darauf, dass die Gruppe nicht auseinandergezogen wurde und ein besonderer Dank gilt auch den Autofahrern, die zum Teil auf Ihre Vorfahrt verzichteten um ein Zusammenhalten der Gruppe zu ermöglichen, Danke.

In Pfalzgrafenweiler in einer echten Kuhstall Erlebnisgastronomie wurde ein Zwischenstopp eingelegt, da es uns als Gruppe auch sehr daran gelegen ist, als Genussbiker wahrgenommen zu werden und nicht als Raser. Bei