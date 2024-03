Aus dem DAV Mengen wird der DAV Mengen-Riedlingen

Pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum ist es seit wenigen Tagen im Vereinsregister Ulm nachzulesen: Aus der Sektion Mengen des Deutschen Alpenvereins wurde nun die Sektion Mengen-Riedlingen. Vorausgegangen war ein Beschluss der Mitgliederversammlung im April 2023. Einstimmig hatten die Mitglieder dafür votiert, den Sektionsnamen zu ändern. Dieser Schritt ist nun offiziell vollzogen worden: Im Rahmen einer Satzungsänderung und durch Eintragung ins Vereinsregister. Von der Geschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins in München bekam die Sektion vor wenigen Wochen auch ihr neues Logo.

Auch wenn der Name neu ist, so hat die Verbundenheit der Mengener Sektion zu Riedlingen und Umgebung seit ihrer Gründung im Jahr 1984 Tradition. Von 1986 an hatte es durchgehend eine Ortsgruppe Riedlingen gegeben: Vertreten in der Vorstandschaft durch einen eigenen Obmann. Alpenvereinsmitglieder aus dem Raum Riedlingen waren von Anfang an, wie auch ihre Bergkamerad:innen aus Mengen und Umgebung, tatkräftig dabei, die Sektion mit Leben zu erfüllen. Sei es auf den Bergtouren, in der Klettergruppe oder ab 1993 beim Erwerb und dem Umbau der Scheune an der Donau bei Blochingen.

Inhaltlich hat sich bei der Sektion wenig verändert. Aber der neue Name würdigt das Einzugsgebiet, das die beiden historischen Donaustädte Mengen und Riedlingen gleichermaßen miteinschließt und in dem die Sektion beheimatet ist.

Die Sektion Mengen-Riedlingen des Deutschen Alpenvereins zählt vierzig Jahre nach ihrer Gründung aktuell 928 Mitglieder. In der Sektion finden alle Bergbegeisterten, jung und alt, eine Heimat. Dies spiegelt sich auch im diesjährigen vielfältigen Programm wider, das auf der Homepage der Sektion online durchgeblättert werden kann. Die Sektion bietet Schneeschuhtouren, Bergwanderungen, Hoch- und Gletschertouren ebenso an wie ein Angebot für Kletterinteressierte. Besondere Bedeutung hat auch die Jugendabteilung im Verein, die insbesondere das Klettern im Fokus hat. Interessierte, auch Nichtmitglieder, sind willkommen. Dies gilt auch für die kommende Jahreshauptversammlung, die am 8. April um 20 Uhr im Sportheim des FC Mengen stattfinden wird. Hierzu laden wir auch Interessierte herzlich ein.

Weitere Informationen zur Sektion:

Homepage: www.dav-mengen.de

Instagram: @dav-mengen.riedlinge