Auftaktwanderung des Schwäbischen Albvereins aus Scheer

Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Scheer startete mit einer Auftaktwanderung in das Wanderjahr 2024. Bei herrlichem Sonnenschein und Frühling haften Temperaturen konnte der Wanderführer und Vertrauensmann der Ortsgruppe viele Wanderfreunde aus dem Gebiet des Albvereins aus Biberach, Sigmaringen, Weingarten und aus der Umgebung in Sigmaringendorf begrüßen. Vom Parkplatz bei der Bruckkapelle an der Donau gingen wir zu Beginn ein Stück auf dem Donauradweg in Richtung Sigmaringen, dann zum Kappenbühl mit keltischen Wallanlagen. Am Mammutbaum Alois vorbei stieg der Weg etwas an in Richtung Wildpark Josefslust. Unser nächster Halt war an dem Sieben Sitzen. Hier erklärte der Wanderführer Erich Fischer, was es mit dem Stern mit seinen sieben Zacken und den Sitzsteinen auf sich hat. Auch über die Geschichte des Wildparks und das Landhaus und das Jagdschlösschen konnte er berichten. Vom Josefslust aus gingen wir in Richtung Unterjägerhaus und an der alten Eisenbahnstrecke, die von Krauchenwies nach Sigmaringen führte, entlang zum Ausgangspunkt bei der Kapelle. Dreizehn Wanderfreunde konnten ein kleines Stück Heimat an der Donau zusammen erleben und freuen sich auf die nächste Wanderung.

