Auf der Blaubeurer Alb mit dem Albverein Scheer

Bei einer Rundwanderung auf der Blaubeurer Alb über die Höhen rund um die Stadt Blaubeuren verbrachten die Mitglieder des Albvereins aus Scheer einen herrlichen Wandertag.

Die Sonne meinte es gut mit uns, als wir in Herbertingen am frühen Morgen in den Zug einstiegen. Der Wanderführer Erich Fischer hatte für diesen Tag eine herausfordernde und etwas anstrengende Rundtour mit vielen Auf und auch Abstiegen ausgesucht. Diese versprach Natur und Kultur pur.

Der Einstieg zu den ersten Felsformationen begann mit vielen Treppenstufen auch auf schattigen Waldwegen hinauf zur Brillenhöhle und weiter zur küssenden Sau einer Felsformation. Das nächste Ziel war die Ruine Günzelsburg mit einer sehr schönen Aussicht auf den Ort Weiler. Auf der Höhe tat sich eine parkartige Landschaft mit Gehölzstreifen und Wald auf.

Es folgte nun der erste steile Abstieg zur Stadt am Blautopf mit Hammerschmiede und Kloster. Unter einem großen Baum im Klostergarten hielten wir unsere Mittagsrast, bevor es wieder steil hinauf zum Blaufels und Glasfels und am Trauf entlang zum Landsitzle am Landeplatz Sonderbuch, zum Felsenstieg mit vielen Aussichtspunkten auf die Stadt und auf die Wanderstrecke, die wir schon zurückgelegt hatten. Am Knoblauchfels und die Ruine Rusenschloss und auch die große Grotte wurden besichtigt.

Nun ging es hinab in das Tal der Blau und zum Bahnhof. Nach über zwölf Kilometer Wanderstrecke und 465 Meter Höhenunterschied mit einer reinen Wanderzeit von vier Stunden stiegen wir wieder in den Zug in Richtung Herbertingen. Eine wunderschöne Erlebniswanderung mit Natur und Kultur ging so zu Ende.