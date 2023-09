Meine Heimat

Arbeitskreis besucht das Kieswerk Müller

Ostrach / Lesedauer: 1 min

In Begleitung von Minister Peter Hauk und Staatssekretärin Sabine Kurtz sowie der neu gewählten Bürgermeisterin Lena Burth besuchten die Arbeitskreise für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kies- und Schotterwerke GmbH & Co. KG in Ostrach.