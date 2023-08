Arbeit, Spiel und Spaß in der Kinderspielstadt Saulishausen

Von Montag bis Freitag, 31. Juli bis 4. August, nahmen 157 Kinder an der Kinderspielstadt Saulishausen teil. Die Durchführung fand auf dem Gelände des Walter Knoll Schulverbunds statt. Im Vorfeld übernahm das Team des Kinder– und Jugendbüros/Haus Nazareth die Planung und Organisation dieser Veranstaltung, die mit rund 80 äußerst engagierten Helfer*innen umgesetzt wurde. Die teilnehmenden Kinder konnten erste Berufserfahrungen in insgesamt 26 Betrieben von Apotheke bis Zahngesundheit sammeln. Zu den weiteren Betrieben zählten unter anderen Bäckerei, Bank, Bürgerbüro, Café, Friseur, Gärtnerei, Juwelier, Kegelcenter, Krankenhaus, Lederwerkstatt, Metallwerkstatt, Mosaikwerkstatt, Sauliland, Schneiderei, Schreinerei, Steinmetz, Taxi und Wellness–Oase.

Für ihre Tätigkeit in den Betrieben konnten sich die Kinder ihren Arbeitslohn in der Bank auszahlen lassen und sich damit zum Beispiel leckere Backwaren im Café, selbst hergestellte Zahnpasta oder auch den Besuch im Sauliland ermöglichen, was mit der Traktor–Hüpfburg der Firma CLAAS und den Angeboten des tbg–Spielemobils tolle Freizeitmöglichkeiten bot. Aber nicht nur die Freizeitmöglichkeiten mussten bezahlt werden, auch für das Mittagessen mussten die Kinder jeweils zwei Saulis täglich zahlen. Das Essen wurde erneut von der Gastromenü GmbH aus Ulm zur Mittagessenzeit angeliefert und wurde von den Kindern wie auch von den betreuenden Kräften in den höchsten Tönen gelobt.

Neu in diesem Jahr war ein zweitägiges Special der Firma REISCH, bei dem die Auszubildenden unter Leitung von Irene Hepp und Patrik Baumgärtner gemeinsam mit den Kindern unterschiedliche Bauwerke fachmännisch herstellten. Da dieses Special besonders gut bei den Kindern ankam, gibt es bereits die Überlegung, im nächsten Jahr einen Baubetrieb für die gesamte Woche in Saulishausen anzubieten. Beim gut besuchten Elternbesuchstag wurde mit großer Spannung das Ergebnis der Bürgermeisterwahl bekanntgegeben. Der elfjährige Johannes Merk konnte sich gegen seine fünf Mitbewerber durchsetzen und traf bereits einen Tag später auf seine Amtskollegin Doris Schröter, die von ihm eine Führung durch Saulishausen erhielt. Das Kijubu–Team möchte an dieser Stelle nochmals allen herzlich Danke sagen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Ohne die Bürgerstiftung als Hauptsponsor sowie allen weiteren Sponsoren wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen.