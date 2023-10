Apfeltag an der Bilharzschule

Nach vier Jahren coronabedingter Pause ist unser Herzensprojekt „10+1“ an der Bilharzschule wieder gestartet. Die Schüler/-innen der zehnten Klasse sind schon einige Male im Unterricht bei den beiden ersten Klassen vorbeigekommen, um dort beim Schneiden, Kleben und Zuordnen zu helfen. Und am Mittwoch, 25. Oktober, fand endlich der lang ersehnte Apfeltag statt. Die Großen haben die Stationen rund um das Thema „Apfel“ betreut. Es gab Bastelaufgaben, Malaufgaben, Mitdenkaufgaben und eine Apfelgeschichte zum Zuhören und Entspannen. Die Zehntklässler führten die Kleinen in Gruppen durch die Angebote, backten Waffeln, sodass das ganze Mensagebäude lecker roch. Zum Abschluss gab es dann noch das selbst gekochte Apfelmus, für das die Kinder den ganzen Vormittag über Äpfel kleingeschnitten hatten.

Die Neuauflage des Apfeltags war wieder ein voller Erfolg ‐ die Kleinen profitierten vom Wissen und der Hilfe der Großen, die Großen lernten an diesem Vormittag vermutlich viel darüber, was es bedeutet, mit (vielen, kleinen) Menschen zu arbeiten und hatten sichtlich Freude dabei, diese große Verantwortung zu übernehmen. Vielen Dank an Frau Breu, die Klassenlehrerin der Zehner, die ihre Schüler-/innen vorbereitet und selbst tatkräftig mitgeholfen hat. Danke natürlich auch an die vielen anderen helfenden Hände! Wir fanden es toll ‐ Danke, liebe Zehner! Eure Klassen 1a und 1b, Frau Stehle und Frau Erhard.