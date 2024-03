Anstehendes Osterkonzert des Musikverein Burgweiler e.V.

Der Musikverein Burgweiler e.V. zählt bereits die Wochen bis zum Ostersonntag, denn am Abend dieses besonderen Tages werden sie wie immer alles geben. Seit einiger Zeit bereiten sie sich auf ihr Jahreskonzert, dem Osterkonzert, vor und investieren all ihre Zeit und Energie in die Proben. Das Osterkonzert findet um 20 Uhr in der Buchbühlhalle in Ostrach statt.

Am vergangenen Wochenende hielt der Musikverein Burgweiler e.V. das Probenwochenende ab, welches fester Bestandteil der Konzertvorbereitung ist. Josef Müller ist sehr zufrieden mit den Fortschritten, die durch das intensive Üben erreicht werden konnten. Abgeschlossen wurde das Probenwochenende mit einer Gesamtprobe am Sonntagmorgen, auch wenn manche Glieder noch ein wenig erschöpft wirkten. Der Musikausschuss hat gemeinsam mit dem Dirigenten, Josef Müller, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. So erwarten die Besucher und Besucherinnen moderne Stücke, Melodien aus der Filmmusik aber auch böhmisch-mährische Arrangements. Außerdem können sich die Besucher auf eine gute Portion Humor durch verschiedene Showeinlagen freuen.