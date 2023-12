Anerkennung für modernen Unterricht

Das Gymnasium Gammertingen ist künftig offiziell Partnerschule des „französischen Sprachzertifikats“. Im Rahmen einer Feierstunde zum internationalen Französischlehrertag, der vom französischen Kultusministerium 2019 ins Leben gerufen und in diesem Jahr erstmals auch am Deutsch-französischen Kulturinstitut in Tübingen veranstaltet wurde, erhielten acht Gymnasien aus dem Regierungsbezirk Tübingen diese Auszeichnung.

Die beteiligten Schulen nehmen seit dem Beginn im Schuljahr 2017/2018 am Schulprojekt „DELF intégré“ teil. Stellvertretend für das Gammertinger Gymnasium nahm Französischlehrer Holger Konzelmann die Auszeichnung samt dekorativer Plakette entgegen, welche künftig den Eingangsbereich der Schule zieren wird.

Beim Projekt „DELF intégré“ haben Schüler der 10. Klassen die Möglichkeit, das lebenslang gültige und international anerkannte DELF-Sprachdiplom im Rahmen des herkömmlichen Französischunterrichts zu erwerben. Die französische Attachée für Sprache und Bildung, Joëlle Hecker, nahm die Auszeichnung vor und überreichte den anwesenden Französischlehrkräften die Plaketten. Sie würdigte die Arbeit der beteiligten Schulen im Zusammenhang mit dem Sprachdiplom DELF und sprach den Lehrkräften ihre „Anerkennung für modernen pädagogischen Unterricht“ aus. Gleichzeitig lobte Hecker die hervorragende Zusammenarbeit und hob hervor, dass allein in Baden-Württemberg bereits 5500 Schüler das DELF-Sprachdiplom auf diese Weise erworben hätten und sich mittlerweile elf Bundesländer an „DELF intégré“ beteiligten.

Die Fachreferentin des Regierungspräsidiums Tübingen, Astrid Volmer, dankte den beteiligten Schulen und Französischlehrkräften in gleicher Weise für ihr Engagement: „Ohne Sie gäbe es kein DELF!“ Volmer hob hervor, dass sich mittlerweile drei Viertel der baden-württembergischen Gymnasien an „DELF intégré“ beteiligten und es nicht zuletzt auch eine gemeinsame Aufgabe der Fachschaften sei, weitere Schulen und Teilnehmer für DELF zu gewinnen.