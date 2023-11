Andreas Hennig als Elternbeiratsvorsitzender wiedergewählt

Im Rahmen der ersten Sitzung des Elternbeirates und der Schulkonferenz im Schuljahr 2023/2024 wurden Andreas Hennig in seiner Funktion als Elternbeiratsvorsitzender und Anke Schmidt als stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende der Fidelisschule in ihren Ämtern bestätigt. Darüber hinaus sind in der Schulkonferenz der Fidelisschule folgende Eltern vertreten: Myriam Hartnagel, Carolin Springer, Pina Hollauer, Sabrina Rommel und Anke Schmidt.

Rektorin Monika Tilch-Fuchs beglückwünschte die neu gewählten Elternvertreter und brachte ihre Freude verbunden mit der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit mit herzlichen Worten zum Ausdruck.

Neben dem Bericht von Andreas Hennig aus dem Landeselternbeirat erhielten die Eltern im weiteren Verlauf der Sitzung von der Schulleitung Informationen über die aktuellen Schülerzahlen, die Lehrerversorgung, die Haushaltssituation und verschiedene pädagogische Vorhaben und Aktivitäten des laufenden Schuljahres. So informierten Monika Tilch-Fuchs und Konrektor Joachim Mangold über die beabsichtigte Neustrukturierung der Pausenabläufe an der Fidelisschule, die von den Mitgliedern der Schulkonferenz einstimmig befürwortet wurde.