Anca Jung ist erneut die First Lady im Saulgauer Kunstverein

Die Ärztin Dr. Anca Jung verbringt ihren Ruhestand zusammen mit ihrem Mann Wolfgang in Bad Saulgau. Dort hoffte sie auf viel Zeit für ihre Leidenschaft, die Malerei. Doch Dank ihrer Herzlichkeit, ihrer Power und ihres Organisationstalents fand sie sich schnell in einer neuen anspruchsvollen Position wieder. Nachdem Regina Dichmann den Kunstverein zehn Jahre erfolgreich geführt hatte und aus Zeitgründen von dessen Leitung zurücktrat, war der Vorsitz vakant.

Als ihr dieses Amt angeboten wurde, reizte sie die Aufgabe, auch wenn dies eine zeitliche Einschränkung ihres eigenen künstlerischen Arbeitens bedeutete. Keine Frage, dass die Jahreshauptversammlung 2022 sie einstimmig zur First Lady kürte. Voller Tatendrang entwarf sie gemeinsam mit ihrem Vorstandsteam ein Programm, das sowohl die Vereinsmitglieder ansprach als auch in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit und das Interesse für Kunst beflügelte. Anca Jung wünscht sich, dass die Vereinsangebote Menschen verschiedenster Richtungen zusammenbringen. Dabei soll Kunst zum Erlebnis werden, sollen Gelegenheiten für Gespräche und Diskussionen entstehen. Entsprechend umfasste das Jahresprogramm Vorträge, Atelier- und Museumsbesuche, einen interessanten Ausflug. Während ihrer zwei Jahre als Vorstandschefin hat Anca Jung bereits diverse Ausstellungen mit verschiedenen Schwerpunkten ausgerichtet, wobei sie von vielen Seiten Unterstützung erfuhr. Vielbeachtet war die Mitgliederausstellung in der Galerie „Fähre“, bei der 46 Kunstschaffende ihre Arbeiten präsentierten. Auch die Idee, sich als Verein im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg mit einem literarisch-musikalischen Begleitprogramm vorzustellen, fand eine große Resonanz. Angesichts des attraktiven Jahresprogramms verwundert es nicht, dass die Mitgliederzahlen während der letzten beiden Jahre überproportional angestiegen sind.

Da Anca Jung in der aktuellen Jahreshauptversammlung die Wahl als Vorsitzende erneut mit Bravour gewonnen hat, darf man sicher sein, dass sie mit ihrem Vorstand für das aktuelle Vereinsjahr wieder interessante Events organisieren wird. Unterstützung erhält sie dabei von den weiteren, ebenfalls einstimmig gewählten Vorstandsmitgliedern Susanne Baur als zweite Vorsitzende, Marianne Quénéhervé als Schatzmeisterin und Monika Fischer als Schriftführerin sowie den Beirätinnen Anja Jelly, Hendrike Kösel und Anja Nickol.