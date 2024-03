Ampco Metal Hallencup des TSV Sigmaringendorf/Laucherthal

Vom 23. bis 25. Februar 2024 fand der alljährliche Hallencup in Sigmaringendorf statt und lockte über 400 Kinder aus der Region an. Das Event wurde maßgeblich durch den Hauptsponsor Ampco Metal aus Geretsried sowie die Bandensponsoren Firma Spörl und Firma Holzhauer aus Sigmaringendorf unterstützt, zusammen mit 13 weiteren großzügigen Sponsoren, denen ein herzliches Dankeschön gebührt!

Das Turnier erstreckte sich über drei Tage und startete am Freitagabend mit dem AH-Turnier, an dem 8 Mannschaften teilnahmen. Aus diesem ging das Team der Firma Gühring aus Laiz als verdienter Sieger hervor.

Am Samstag und Sonntag hatten dann die jungen Talente der Bambinis, F-Jugend, E-Jugend und D-Jugend die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Sieger der E-Jugend war die SGM Ölkofen/Hohentengen/Hundersingen, den ersten Platz der D-Jugend nahm die SGM Rulfingen/Mengen/Ennetach/Blochingen mit nach Hause. Insgesamt waren 63 Teams in der modernen Sporthalle „In der Au“ in Sigmaringendorf vertreten.

Dank der zahlreichen freiwilligen Helfer konnten sich die Teilnehmer nicht nur sportlich verausgaben, sondern auch mit leckeren Waffeln, belegten Brötchen, heißen Würstchen und kalten Getränken stärken.

Der Hallencup war ein voller Erfolg und wird vielen Kindern, Eltern sowie Helfern und Beteiligten in positiver Erinnerung bleiben. Ein besonderer Dank gilt allen Sponsoren, Helfern, Trainern und natürlich den begeisterten Kindern, die zu diesem großartigen Event beigetragen haben.