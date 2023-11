„Alte Füchse“ machen Ausflug zum Hopfen Museum nach Tettnang

Vor der Sommerpause unternahmen die „Alten Füchse“ einen Ausflug zum Mostbauer nach Bad Waldsee. Nach der Sommerpause stand nun Tettnang als Reiseziel im Programm. Tettnang ist eines der wichtigsten Hopfenanbaugebiete. Die Anreise startete in strömendem Regen und ließ die herrliche Landschaft und den sonst so schönen Ausblick auf den Bodensee erahnen. Am Reiseziel, dem Hopfengut 20, wurden die „Alten Füchse“ sehr freundlich empfangen. Ein Hopfenbauer übernahm die Führung der „Alten Füchse“. Im Wesentlichen sind die Hopfenbetriebe familiengeführt. Er beschrieb, unterstützt von Bildmaterial, die Arbeit um und mit dem Hopfen. Weiter beschrieb er die empfindliche Anpflanzung, die aufwendige Arbeit, bis die Pflanze klettern gelernt hat und die Pflege beim Aufwuchs bis zur Ernte. Wichtig ist die Geschlechtsbestimmung, da nur weibliche Hopfenfrüchte eine gute Qualität sichern. Männlichen Früchten muss der Garaus gemacht werden, auf der Plantage und auch im Umland bis in die umliegenden Wälder. Der Tettnanger Hopfen ist von höchster Qualität und wird unter dem Namen Tettnang-Tettnang vermarktet. Nach der theoretischen Einführung folgte eine Verkostung verschiedener Biere. Damit wurde der Einfluss des Hopfens auf den Biergeschmack, die Bierfarbe und den Alkoholgehalt demonstriert. Käse, Brot und Schokolade rundeten die Verkostung eindrucksvoll ab.

Im Hopfengut 20 wurde den „Alten Füchsen“ das Abendessen serviert und die passenden Biere angeboten. Leckereien konnten vor der Abreise im Shop des Hopfenguts eingekauft werden, bevor der Bus die „Alten Füchse“ wieder nach Mengen brachte.