„Alte Füchse“ leben ihre Tradition

Ein Höhepunkt des November Programms bei den „Alten Füchsen“ ist immer wieder die Schlachtplatte. Nachdem in der Pandemiezeit kein Lokalbesuch erlaubt war, haben die „Alten Füchse“ die Schlachtplatte im Catering im Fuchsbau durchgeführt. Die durchführende Gaststätte war das „Rote Haus“ in Andelfingen. Die positive Erinnerung war es, die die „Alten Füchse“ wieder ins „Rote Haus“ zog. Nun stand die Frage im Raum: Wie kommen wir dahin? Aus Kostengründen haben die „Alten Füchse“ Fahrgemeinschaften ins Auge gefasst. Das gestaltete sich schon nicht einfach. Ob und wie das Abenteuer Fahrgemeinschaft funktioniert, konnte an diesem Donnerstag nicht in Erfahrung gebracht werden. Unser ständiger Begleiter bei den Ausflügen, die Firma Reisch mit ihrem Fahrer Alfons Mayer, stellt für dieses Vorhaben den „Alten Füchsen“ den Bus zur Verfügung und Herr Alfons Mayer seine Freizeit. Ganz herzlichen Dank! Mit diesem Geschenk und eine prima Schlachtplatte trollten sich die „Alten Füchse“ glücklich nach Hause. Herzlichen Dank an Alfons und Herrn Reisch.

