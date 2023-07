„Alte Füchse“ auf dem Bodensee

Der Ausflugstermin am Dienstag, 11. Juli, fiel in die Zeit der extremen Hitze. Einige Füchse blieben wegen der hohen Temperatur zum Schutz ihrer Gesundheit vorsichtshalber lieber zu Hause. Trotzdem fuhr ein gut gefüllter Bus mit unserem Fahrer Alfons Mayer nach Friedrichshafen zum Schiffsanleger.

Nach kurzer Wartezeit wurde das Schiff erobert und dann ging es auch gleich los. Die hohe Temperatur war im Fahrtwind auf dem Schiff nicht störend, eher sehr komfortabel. Diese Reise führte über Immenstaad nach Meersburg. Weiter ging es über die Insel Mainau nach Konstanz. Kaffee und Kuchen oder ein bayrisches Frühstück mit Weißwurst, Brezel und Weißbier sorgte an Bord für das Wohlbefinden. Von Konstanz fuhr das Schiff an der Mainau vorbei über Meersburg zum Ausgangshafen Friedrichshafen zurück.

Nach dreieinhalb Stunden auf See bestiegen die Füchse wieder den Bus und fuhren durch unsere schöne Heimat auf den Höchsten. Bei der Anreise zum Bodensee mussten die Füchse das Abendessen auf dem Höchsten auswählen, damit es bei der Ankunft zügig serviert werden kann. Ein guter Service servierte den Füchsen erstmal kühle Erfrischungsgetränke und dann die ausgesuchten Gerichte.

Zufriedene Gesichter genossen auf dem Höchsten die hervorragende Aussicht, die bis in die Berge hinter dem Bodensee reicht. Allerdings gab es Sorgenfalten, die die Donnerköpfe verursachten, die sich unaufhaltsam näherten. Erst zu Hause erreicht das Unwetter die Füchse und sie konnten am nächsten Tag in der Zeitung lesen, dass noch am Abend des Fuchsreisetages zwei Meter hohe Wellen auf dem Bodensee aufgetreten sind. Es war ein „runder“ Ausflugstag, der den Wunsch nach dem nächsten Seeausflug unmissverständlich zum Ausdruck brachte.