Alpenvereinsmitglieder überqueren die Alpen

In der letzten Augustwoche unternahmen zehn Wanderer der Sektion Bad Saulgau im Deutschen Alpenverein — unter fachkundiger Führung — eine Alpenüberquerung von Sterzing in Südtirol bis zum Tegernsee. Eine Alpenüberquerung ist für jeden Bergsteiger eine Traumroute, so war die Tour bereits ein Jahr im voraus „ausgebucht“. Mit Privat–PKW und öffentlichen Verkehrsmitteln erreichten die Teilnehmer Sterzing, den Ausgangspunkt der sechstägigen Wanderung. Am ersten Tag ging die Tour — noch bei schönem Wetter — das malerische Pfitschtal hinauf. Am nächsten Tag erwartete die Teilnehmer die Königsetappe, die Überschreitung des Alpenhauptkamms. Mit schweren Rucksäcken beladen erreichten wir bei Regen und orkanartigen Böen nach mehr als tausend Höhenmetern Aufstieg das 2248 Meter hohe Pfitscher Joch. Von hier aus ging es Richtung Zillertal hinunter, am Schlegeisspeichersee vorbei zu unserem nächsten Quartier. Der Wettergott meinte es nicht gut mit uns, wir erlebten eines der schlimmsten Unwetter seit langem in dieser Gegend und so mussten wir einen Tag Zwangspause einlegen; alle Straßen waren wegen Überflutung oder Murenabgängen gesperrt, die Wanderwege sahen aus wie reißende Bäche oder Wasserfälle.

Am Tag darauf besserte sich das Wetter wieder etwas und wir konnten unsere Wanderung fortsetzen, allerdings mussten wir eine etwas andere Strecke wählen; der geplante Weg war wegen der angeschwollenen Bäche viel zu gefährlich. Am folgenden Tag erreichten wir den Achensee, und dort nahmen wir nicht die einfache Variante am See entlang, sondern machten eine lange anspruchsvolle Wanderung mit Überschreitung der 2085 Meter hohen Seebergspitze. Leider war noch alles in Nebel gehüllt und wir konnten den spektakulären Blick hinunter auf den See nur wenige Minuten lang genießen. Am Tagesziel in Achenkirch trafen wir die 40 anderen Teilnehmer unserer Jubiläumsausfahrt zum hundertjährigen Vereinsjubiläum. Der letzte Tag der Alpenüberquerung führte uns dann — wieder bei strahlendem Sonnenschein — über die Blauberge zum Tegernsee. Hier hatten wir wieder eine tolle Aussicht auf die Berge im Karwendel– und Rofangebirge.

Für alle Teilnehmer war unsere Alpenüberquerung ein unvergessliches Erlebnis und trotz widrigster Wetterbedingungen ließen wir uns die gute Laune und die Lust am Wandern nicht verderben ... und wir überlegen uns schon Ziele für das nächste Jahr.