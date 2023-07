Alles hat seine Stunde

Zum Schuljahresende musste sich die Liebfrauenschule schweren Herzens von insgesamt fünf Kollegen im Rahmen einer internen Feier verabschieden.

Mit der in Dürmentingen geborenen Realschullehrerin Monika Gieren verliert die Schule nach 22 Jahren „die wohl fitteste Person, die man je in den Ruhestand verabschiedet hat“, so Schulleiter Manfred Engler in seinen Abschiedsworten. Die bereits 1984 nach Sigmaringen gezogene Lehrerin für Englisch und Religion war zunächst aber erst als geringfügig Beschäftigte — da zu dieser Zeit ein absoluter Einstellungsstopp wegen Lehrerüberschusses herrschte — im damaligen Internat als Hausaufgabenbetreuung und als Meditationskraft für Unterstufenschüler tätig, bis sie dann 2001 eine Stelle an der Liebfrauenschule erhielt und als „Aktivposten“ das Schulleben maßgeblich mitgestaltete. Ob verantwortlich für den Aufbau der Sozial–AG an der Realschule, um Schülern zu helfen, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, ob in der Prüfungsvorbereitung der Abschlussklassen oder als geschätzte Kollegin, die mit Rat und Tat zuverlässig zur Seite stand — Monika Gieren brachte sich auf vielfältige Weise ins Schulleben ein und prägte durch ihre Persönlichkeit und das Ausstrahlen von Lebensfreude und Ruhe den Alltag so mancher Jahrgänge von Schülern.

Auch Realschullehrer Max Trieß wird nach drei Jahren die Liebfrauenschule verlassen, in denen er nicht nur die Fachschaften für Deutsch und Englisch ergänzte, sondern das musikalische Profil mitgeprägt und den Aufbau der Schülerband vorangetrieben hat und gerade deshalb (hoffentlich) hörbare Spuren hinterlassen wird.

Französisch– und Geschichtslehrerin Larissa Steurenthaler (geb. Doehring), die direkt nach dem Referendariat an die Lize kam, sich von der ersten Minute an mit ihrer hilfsbereiten und zupackenden Art voll einbrachte und mit ihrem mitreißenden Lachen von ihren Kollegen sofort ins Herz geschlossen wurde, verlässt die Schule „mit einem weinenden Auge“ bereits nach drei Jahren ebenfalls aus persönlichen familiären Gründen in Richtung Freiburg.

Ferner wurden die Referendarinnen Sarah Danner und Simone Schwarz, die sich beide als Glücksfall nicht nur für die Schule, sondern wegen ihrer begeisternden und zugewandten Art auch für die Schüler entpuppt hatten, nach 1,5 Jahren Ausbildungszeit in Richtung neue Wirkungsstätten verabschiedet.