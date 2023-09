Züge zwischen Balingen und Albstadt fallen aus

Auf der Zollernbahn finden von Samstag, 30. September, bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober, Bauarbeiten der Deutschen Bahn statt. Zwischen Balingen und Albstadt-Ebingen fallen deshalb die Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn (RB 66) und die Züge der DB Regio (IRE 6a) aus. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ist in beiden Richtungen eingerichtet. Auf dem angrenzenden Streckenabschnitt Tübingen ‐ Hechingen ‐ Balingen verkehren die Züge der SWEG-Linie RB 66 nach dem Regelfahrplan.

Die Züge der DB-Regio-Linie IRE 6a fallen auf der Strecke Stuttgart ‐ Tübingen ‐ Balingen aus. Auf dem angrenzenden Streckenabschnitt Albstadt-Ebingen ‐ Sigmaringen fahren die Züge der DB Regio nach einem Sonderfahrplan, während die SWEG-Züge ausfallen. Die Züge des Schülerverkehrs zwischen Hechingen und Sigmaringen verkehren am Montag, 2. Oktober, nicht.

In Albstadt-Ebingen fahren die SEV-Busse nicht am ZOB ab, sondern auf der Südseite des Bahnhofs in der Theodor-Groz-Straße. In Albstadt-Ebingen West sind unterschiedliche Halte zu beachten: Busse, die von Balingen kommen, halten an der Haltestelle „Schalksburgschule“, in der Gegenrichtung an der Haltestelle „Lerchenbrücke“. Die übrigen Haltestellen sind „Bahnhof/ZOB“ in Balingen, „Feuerwehrhaus“ für Balingen Süd, „Bahnhof/Rosengarten“ in Frommern, „Kirche“ in Albstadt-Laufen Ort und „Kirche“ in Albstadt-Lautlingen.

Die Busse benötigen für die Fahrstrecke mehr Zeit als die Züge, sodass die gewohnten Anschlüsse nicht immer erreicht werden können. Die Reiseverbindungen sollten daher unbedingt vor Fahrtantritt überprüft werden.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten an den Bahnhöfen und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden. Die detaillierten Fahrpläne sind auf Aushängen an den Bahnsteigen zu finden sowie im Internet unter www.sweg.de, www.bwegt.de und www.bahn.de. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter der Telefonnummer 07471/180611 oder der DB Regio-Kundendialog unter 0711/46928253.