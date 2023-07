Wissenschaftlerin aus Jordanien zu Gast

Die Jordanierin Esra’a Albarahmieh von der School of Applied Medical Sciences der German Jordanian University ist für drei Wochen an der Hochschule Albstadt–Sigmaringen zu Gast.

Als außerordentliche Professorin ist Esra’a Albarahmieh auf die Herstellung innovativer Arzneimittel insbesondere im Bereich der transdermalen Medikamente spezialisiert — hierbei handelt es sich um Arzneimittel, die durch die Haut in die Blutbahn gelangen. An der Hochschule gibt es gut ausgestattete Labore sowie viel Know–how sowohl bei der Herstellung von Emulsionen als auch im Bereich der Gefriertrocknung. „Die Kombination aus diesen beiden Fachgebieten ermöglicht ganz neue Chancen, um pharmazeutische Wirkstoffe über die Haut zu verabreichen“, erklärt Karsten Köhler von der Fakultät Life Sciences, der die Hospitation von Esra’a Albarahmieh ermöglicht hat.

Mithilfe ihres Aufenthalts sollen die schon bestehenden Kooperationen in der Lehre vertieft werden. „Wir möchten die Zusammenarbeit nun noch auf den Master ausweiten und außerdem in der Forschung neue Wege aufzuzeigen“, sagt Karsten Köhler. Die auch in der Pharmaindustrie händeringend gesuchten Fachkräfte könnten unter anderem aus Jordanien kommen, „da die Ausbildung dort sehr hochwertig und die Arbeitslosigkeit groß ist“. Dieses Potential für Deutschland zu erschließen, ist zudem Ziel einer Summer School, die im Herbst an der Hochschule stattfindet.