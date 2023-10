Wie ein Maschinenparkt zur Industrie-4.0-Plattform wird

Unternehmer und alle anderen Interessierten erfahren am Mittwoch, 25. Oktober, in der Reihe der VDI-Vorträge an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen im Vortrag von Mauritius Geiger, wie sie ihren gesamten Maschinenpark in wenigen Minuten in eine Industrie-4.0-Plattform verwandeln und so Produktionsprozesse optimieren, Ausfallzeiten reduzieren und die Gesamteffizienz steigern können.

Mauritius Geiger, Geschäftsführer der flumina GmbH, wird in diesem Vortrag um 19.15 Uhr praxisnahe Beispiele und Erfahrungen aus der Industrie-4.0-Branche präsentieren. Die Zuhörer können sich über die Möglichkeiten der Digitalisierung auf dem Shopfloor informieren und neue Impulse für ihr Unternehmen mitnehmen.

Der Vortrag richtet sich an eine breite Öffentlichkeit, die Teilnahme ist kostenlos. Er findet am Campus Albstadt, Poststraße 6, in Raum 205‐018, statt. Interessierte können sich auch online dazuschalten ‐ hierfür ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich: [email protected]