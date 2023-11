Werkzeughersteller dankt Mitarbeitern

Ein Werksgelände wird zum Festplatz: Anlässlich des Firmenjubiläums hat Gühring alle Mitarbeiter der Standorte Albstadt und Sigmaringen-Laiz zum „gemeinsamen Feierabend“ eingeladen. Wo normalerweise Material angeliefert wird, reihte sich an diesem Abend ein Foodtruck an den anderen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Laderampe wurde zur DJ-Tribüne. Hinter dem Werkzeughersteller liegen 125 Jahre Unternehmensgeschichte. „Diese außergewöhnliche Leistung haben wir auch unseren Mitarbeitenden zu verdanken“, erklärte Oliver Gühring, Vorsitzender der Geschäftsführung. Auch Antje-Katrin Kühnemann betonte, dass die Mitarbeitenden ihrem verstorbenen Ehemann Jörg Gühring immer am Herzen gelegen haben. Mit etwa 8000 Mitarbeitenden weltweit fertigt und vertreibt das Unternehmen an über 70 Produktionsstandorten in 48 Ländern Zerspanungswerkzeuge.