Vortrag erklärt, wie man sich vor Angriffen mit Hacking-Hardware schützt

Die Reihe der VDI-Vorträge an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen endet in diesem Wintersemester am Mittwoch, 29. November. Ab 19.15 Uhr referiert Tobias Scheible über „Hacking- und Pentest-Hardware“. Er erklärt, wie man sich vor Angriffen mit Hacking-Hardware schützt.

Der Vortrag richtet sich an eine breite Öffentlichkeit, die Teilnahme ist kostenlos. Er findet am Campus Albstadt, Poststraße 6, in Raum 205‐018, statt. Interessierte können sich auch online dazuschalten ‐ hierfür ist eine Anmeldung per Mail erforderlich an [email protected].