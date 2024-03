VDI-Vorträge gehen in die nächste Runde

Die Reihe der VDI-Vorträge an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen beginnt in diesem Sommersemester am Mittwoch, 17. April. Die Vorträge können laut Pressemitteilung auch online vefolgt werden.

Um 19.15 Uhr geht es ums Thema „Effizientes Produktstammdatenmanagement: Automatisiertes Daten-Onboarding und Datenqualitätsverbesserung mit innovativer SaaS-Technologie“. Referent ist Simon Manz, Geschäftsführer von Entitys aus Frankfurt. Angesprochen sind Unternehmer, die mit Herausforderungen beim Daten- oder Lieferanten-Onboarding konfrontiert sind. Sie lernen eine innovative Lösung kennen.

Weiter geht es am Mittwoch, 24. April. Unter dem Motto „Secure the Software Development Lifecycle with SecHub“ geben Albert Tregnaghi, Jeremias Eppler und Jan Winz, Software-Entwickler bei der Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH, Einblicke in die Bedeutung der Sicherung des Softwareentwicklungslebenszyklus. Sie erklären unter anderem, wie automatisierte Sicherheitstests in verschieden Entwicklungsphasen eines agilen Projektes ausgeführt werden. Der Vortrag beginnt um 19.15 Uhr und wird in englischer Sprache gehalten, um einen Austausch über internationale Perspektiven und Praktiken zu ermöglichen.

Im VDI-Vortrag am Mittwoch, 15. Mai, geht es um 19.15 Uhr um das Thema „Schließen der Kreislaufwirtschaft - Nachhaltige Insektenproduktion für Lebens- und Futtermittel“. Maximilian Wieczorek zeigt, wie innovative Ansätze in der vollautomatisierten Insektenvermehrung, -aufzucht und -verarbeitung dazu beitragen können, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Inhalte sind die nachhaltige Insektenproduktion der Zukunft, Umweltauswirkungen der Insektenzucht im Vergleich zu herkömmlichen landwirtschaftlichen Praktiken, Qualität und Verdaulichkeit von Insektenprotein sowie Herausforderungen und Chancen der Insektenzuchtindustrie.

Die Vortragsreihe endet am Mittwoch, 29. Mai, mit dem Vortrag „Sechs Farben des Charismas“, der vom Förderverein der Hochschule mitveranstaltet wird. Um 18 Uhr spricht Benedikt Held über Charisma als faszinierende und oft rätselhafte Eigenschaft, die einige Menschen in besonderem Maße auszeichnet. In seinem Vortrag referiert Held unter anderem darüber, dass Charisma keine unerreichbare Eigenschaft ist, sondern von jedem entwickelt werden kann. Er ist Gründer der RedeFabrik, Deutschlands größter Plattform für Charisma und Kommunikationspsychologie, die auf YouTube rund 50 Millionen Klicks und 450.000 Abonnenten verzeichnet.

Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenlos. Sie finden am Campus Albstadt, Poststraße 6, in Raum 205-018 statt. Interessierte können sich auch online dazuschalten. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich per Mail an [email protected]