VDI–Vorträge gehen in die nächste Runde

Die Reihe der VDI–Vorträge an der Hochschule Albstadt–Sigmaringen beginnt im kommenden Wintersemester am Mittwoch, 18. Oktober. Um 19.15 Uhr gibt Referent Joachim Bernard einen Überblick zum Thema „Digitale Transformation im Supply Chain Management: Technologien und Anwendungen für die Zukunft der Lieferketten“. Interessierte erfahren mehr über die neuesten Technologien und Anwendungen, die die Zukunft der Lieferketten prägen.

Am Mittwoch, 25. Oktober, erfahren Unternehmer und alle anderen Interessierten ab 19.15 Uhr im Vortrag von Mauritius Geiger, wie sie ihren gesamten Maschinenpark in wenigen Minuten in eine Industrie–4.0–Plattform verwandeln und so Produktionsprozesse optimieren, Ausfallzeiten reduzieren und die Gesamteffizienz steigern können.

Marc Eberhart nimmt seine Zuhörer am Mittwoch, 22. November, ab 19.15 Uhr mit auf die spannende Reise durch den Entwicklungsprozess einer App. Angefangen bei der ersten Idee bis hin zum erfolgreichen Launch und der Bereitstellung in App–Stores werden alle relevanten Aspekte beleuchtet.

Der ehemalige Handballnationalspieler Martin Strobel ist dann in einer Kooperationsveranstaltung mit dem Förderverein der Hochschule am Donnerstag, 23. November, von 17.30 bis 19 Uhr zu Gast. Motto seines Vortrags: „Höhepunkt am Tiefpunkt — Wie führe ich mich selbst von Tief– zu Höhepunkten?“ Nach 17 Jahren als Profihandballer, 147 Länderspielen für Deutschland, der Europameisterschaft 2016 und der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016 kennt Martin Strobel die essenziellen Elemente erfolgreicher Teamarbeit.

Die Reihe der VDI–Vorträge endet am Mittwoch, 29. November. Ab 19.15 Uhr referiert Tobias Scheible über „Hacking– und Pentest–Hardware“. Mit Hacking–Hardware können Funkverbindungen angegriffen, Schadcode über Schnittstellen eingeschleust und sogar Computersysteme zerstört werden. Im Vortrag lernen Interessierte die wichtigsten Tools kennen und erfahren, wie sie sich gegen Keylogger, BadUSB, WLAN–Deuther und Co. schützen können.

Alle Vorträge sind öffentlich, die Teilnahme ist kostenlos. Sie finden am Campus Albstadt, Poststraße 6, in Raum 205—018, statt. Interessierte können sich auch online dazuschalten — hierfür ist eine Anmeldung per Mail erforderlich: [email protected]