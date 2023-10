Textile Studiengänge beteiligen sich an Hechinger Nachhaltigkeitsmarkt und Kleidertauschparty

Die textilen Studiengänge der Hochschule Albstadt-Sigmaringen beteiligen sich mit einer Aktion an der landesweiten Aktionswoche „Zeitenwende in Baden-Württemberg: sozial ‐ ökologisch ‐ solidarisch“, die dieses Jahr vom 16. bis 20. Oktober stattfindet. Dies teilt die Kommunikationsabteilung der Hochschule mit.

Auf dem sogenannten Nachhaltigkeitsmarkt in Hechingen kann man am Freitag, 20. Oktober, von 12 bis 17 Uhr mitgebrachte Shirts oder Stofftaschen bedrucken lassen. In begrenzter Stückzahl stellen die Studiengänge auch selbst Material zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet bei gutem Wetter auf dem Obertorplatz in Hechingen und bei schlechtem Wetter in der Stadthalle Museum statt.

Am Sonntag, 22. Oktober, sind die textilen Studiengänge dann laut Mitteilung mit einer Aktion an der Kleidertauschparty „Tauschen statt Wegwerfen“ in Inzigkofen beteiligt. Sie findet von 14 bis 17 Uhr im Kapitelsaal der Volkshochschule im Alten Kloster, Parkweg 3, statt.

Auch dort kann man mitgebrachte Shirts oder Stofftaschen bedrucken lassen und ihnen so ein zweites Leben schenken.

Veranstaltet wird die Kleidertauschparty vom Bürgertreff in Kooperation mit der VHS Inzigkofen.Wer nichts abgibt, kann stattdessen auch gegen eine Geldspende Kleidung auswählen. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser in Sigmaringen zugute.