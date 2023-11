Albstadt

Studierende ergänzen ihr Wissen in mehrtägiger Praxisschulung

(Foto: Hochschule Albstadt-Sigmaringen )

Sieben Studierende aus dem Studiengang Textil- und Bekleidungstechnologie an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben beim Textilmaschinenbauunternehmen Karl Mayer eine mehrtägige Schulung absolviert (Foto: Hochschule Albstadt-Sigmaringen). In Vorlesungen an der Hochschule wurden sie mit dem theoretischen Teil der Wirkerei vertraut gemacht und konnten dieses Wissen im Unternehmen anschließend praktisch anwenden und üben.

