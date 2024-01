So will die Hochschule ausländische Fachkräfte gewinnen

Albstadt

Albstadt

Studierende von Maximilian Wolf haben das Projektteam um Christina Sick (2.v.l.) unterstützt. (Foto: Corinna Korinth/Hochschule Albstadt-Sigmaringen )

Allein in den kommenden zehn Jahren sind an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen voraussichtlich 25 Professuren nachzubesetzen, weil die derzeitigen Stelleninhaberinnen und -inhaber in den Ruhestand gehen; hinzu kommt die natürliche Fluktuation. Als eine von insgesamt 20 baden-württembergischen Hochschulen wurde sie daher vor anderthalb Jahren für das Bund-Länder-Programm „Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen“ berücksichtigt - seitdem arbeitet ein Projektteam unter der Leitung von Christina Sick an individuellen Konzepten und Instrumenten zur Personalrekrutierung und -qualifizierung, um Professorinnen und Professoren zu gewinnen.