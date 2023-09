Das Team des Staatlichen Schulamts Albstadt trauert um Liane Schneider, die überraschend verstorben ist. Liane Schneider war kommissarische Leiterin des Staatlichen Schulamts Albstadt. Sie war zuvor stellvertretende Amtsleiterin und hatte dann übergangsweise bis zur Neubesetzung des Chefpostens im Juni die Leitung übernommen.

Personelles Hin und Her im Schulamt

Mit dieser Aufgabe war sie betraut worden, nachdem der im März eingesetzte Amtsleiter Stefan Hipp nach nur drei Monaten einen Rückzieher gemacht hatte und ab Juni als Schulleiter an seine frühere Wirkungsstätte, die Realschule Hechingen, zurückgekehrt war.

Schneider fing 2013 an

Seitdem war die Stelle des Amtsleiters des Staatlichen Schulamts Albstadt wieder vakant und sollte neu ausgeschrieben werden. Stefan Hipp hatte im März die Nachfolge von Gernot Schultheiß angetreten, der das Amt 13 Jahre lang bekleidet hatte und zum März in den Ruhestand gegangen war. Liane Schneider arbeitete seit 2013 für das Schulamt.

Das Staatliche Schulamt Albstadt hat sein Domizil in der Lautlinger Straße in Ebingen und ist für die Grund–, Werkreal–, Real– und Gemeinschaftsschulen in den beiden Landkreisen Zollernalb und Sigmaringen zuständig.