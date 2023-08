Schüler absolvieren Forschungspraktikum an der Hochschule

(sz) - Die Schüler Niklas Poteczin und Robin Kühnberger vom Gymnasium Achern haben vor Kurzem ein dreitägiges Forschungspraktikum an der Hochschule Albstadt–Sigmaringen absolviert. Zuvor hatten sie den Förderpreis beim Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ gewonnen. Das teilt die Hochschule Albstadt–Sigmaringen mit.

An beiden Hochschulstandorten erhielten sie spannende Einblicke in verschiedene Forschungsbereiche der Hochschule. Sie besuchten zahlreiche Labore, informierten sich über Bioanalytik und nachhaltige Verpackungen und beschäftigten sich mit Fahrzeugdiagnose und autonomem Fahren ebenso wie mit Fragen der IT–Sicherheit. Sie statteten der Technologiewerkstatt in Albstadt einen Besuch ab und erhielten Einblicke ins Gebäudemanagement der Stadt Albstadt, wo sie unter anderem die Mess–, Steuerungs– und Regelungstechnik des Gymnasiums Ebingen kennenlernten.

„Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft solche Praktika anbieten zu können“, sagt Knut Kliem von der Fakultät Informatik, der die Jugendlichen maßgeblich betreut hat. „Wir wollen junge Talente fördern und sie für die vielfältigen Möglichkeiten in der Welt der Forschung und Technologie begeistern.“