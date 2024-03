Schnuppertag an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Die Fakultät Life Sciences der Hochschule Albstadt-Sigmaringen lädt zu einem Schnuppertag in den Osterferien ein. Am Freitag, 5. April, gibt es von Professorinnen und Professoren, Mitarbeitern und Studenten viele Informationen aus erster Hand, Einblicke in die Labore, eine Campusführung und vieles mehr. In entspannter Atmosphäre werden außerdem Snacks und Getränke ausgegeben, teilt die Hochschulleitung in einer Pressemeldung mit.

Die Teilnahme ist vormittags ab 9 Uhr oder nachmittags ab 13 Uhr möglich. Auf dem Programm stehen Informationen zu den Bachelorstudiengängen Angewandte Biologie - Food and Pharma, Bioanalytik, Lebensmittel/Ernährung/Hygiene, Pharmatechnik, Smart Building Engineering and Management sowie zu den Masterstudiengängen Biomedical Sciences, Life Science Innovation und Life Science Engineering. Wer noch nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen soll oder einfach schon frühzeitig Hochschulluft schnuppern möchte, kann sich außerdem über das Orientierungs- und Schülerstudium informieren.

Der Tag richtet sich explizit nicht nur an Schülerinnen und Schüler: Dank flexibler Studienmodelle ist ein Studium an der Hochschule auch für Berufstätige möglich, heißt es. Und wer eine einschlägige Ausbildung hat, kann sein Studium durch Anrechnungsmodelle gegebenenfalls sogar deutlich verkürzen. Auch Eltern sind beim Schnuppertag willkommen.

Formlose Anmeldung und weitere Informationen: www.hs-albsig.de/schnuppertag-ls