Polnischer Hochschulstudent mit DAAD-Preis ausgezeichnet

Der polnische Student Marek Kapcia ist von Rektorin Ingeborg Mühldorfer an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen mit dem DAAD-Preis für hervorragende Leistungen internationaler Studierender ausgezeichnet worden. Der Preis wird einmal pro Jahr verliehen und ist mit 1.000 Euro dotiert.

Marek Kapcia startete an der Hochschule im Sommersemester 2021 zunächst mit dem Orientierungssemester und entschied sich im Anschluss für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Aktuell absolviert er ein Auslandssemester an der Université Savoie Mont Blanc im französischen Annecy. Bevor er nach Deutschland kam, studierte der 22-Jährige Finance and Accounting in Warschau und machte anschließend einen Deutschkurs in München.

„Marek Kapcia ist an unserer Hochschule voll integriert, enorm teamfähig und sehr kommunikationsstark“, sagte Studiendekan Lutz Sommer bei der Preisverleihung am Mittwoch. „Ich finde es faszinierend, dass er bereits in so jungen Jahren den Sprung nach Deutschland gewagt hat. Weil er obendrein ein sehr guter und engagierter Student ist, habe ich ihn sehr gerne für diesen Preis vorgeschlagen.“

Nach Abschluss seines Studiums möchte Marek Kapcia noch ein Masterstudium absolvieren und ein paar Jahre Berufserfahrung in Deutschland sammeln. „Für später kann ich mir dann noch sehr gut vorstellen, einen Master of Business Administration in den USA draufzusatteln“, sagt er.