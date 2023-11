Masterstudiengänge der Hochschule belegen Spitzenplätze

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen nimmt im aktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in sämtlichen Kategorien Spitzenplätze ein. Die bewerteten Studiengänge der Fakultäten Engineering sowie Business Science and Management erzielten wieder exzellente Ergebnisse.

Bewertet wurden die Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen (Albstadt) sowie Betriebswirtschaft und Management, Digital Business and Management und Digital Energy and Business (Sigmaringen). Unter anderem in den wichtigen Kategorien Unterstützung im Studium, Digitale Lehrelemente und Praxisorientierung landeten alle Studiengänge deutschlandweit in der Spitzengruppe. Grundsätzlich liegen sie zudem in nahezu allen Kategorien teils deutlich über dem Mittelwert für alle Hochschulen.

Studierende loben im Ranking zum Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen explizit die sehr gute Organisation und Rücksichtnahme auf ihre Bedürfnisse sowie die sehr gute Unterstützung durch die Lehrenden. Positiv sticht außerdem die Flexibilität des Studiums hervor, die durch sinnvoll und gezielt eingesetzte digitale Lehrelemente erreicht wird. „Die hohe Flexibilität ist für unsere Studierenden sehr wichtig, das zeigen uns auch ihre Rückmeldungen“, sagt Rektorin Ingeborg Mühldorfer. „Wir wollen jeden in seiner individuellen Lebenssituation abholen und allen ein gutes Studium ermöglichen.“ Daher seien die Bewertungen die Bestätigung dafür, dass die Hochschule hier auf dem richtigen Weg ist. „Die Ergebnisse dokumentieren zudem, dass wir uns sehr erfolgreich in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung bewegen“, sagt Studiendekan Lutz Sommer. „Das starke Votum unserer Studierenden freut uns daher sehr.“

Für die Masterstudiengänge der Sigmaringer Fakultät Business Science and Management heben die Studierenden ebenfalls die gute Organisation hervor und loben die Hilfsbereitschaft der Lehrkräfte, die bei Problemen stets nach konstruktiven Lösungen suchten. „Es ist eine sehr motivierende Bestätigung unseres täglichen Engagements, dass unsere Studierenden uns in allen Kategorien so herausragend bewertet haben“, sagt Studiendekanin Wibke Heidig. „Das Ergebnis zeigt, dass wir mit unserem Mix aus Präsenz- und Online-Einheiten im Master auf dem richtigen Weg sind. Die Studierenden haben uns bestätigt, dass Flexibilität im Studium und eine überdurchschnittlich gute Betreuung kein Widerspruch sind.“