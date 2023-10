Am siebten Verhandlungstag des Albstädter Doppelmordes wurden die Kriminalbeamten als Zeugen vor der großen Strafkammer des Hechinger Landgerichtes befragt, die den Angeklagten wenige Tage nach der Tat verhört hatten. Über einige Aspekte seiner Tat habe, berichteten sie, der Angeklagte seine Späße gemacht.

Weil er sich überwacht und betrogen fühlte, so kam im Rahmen des Albstädter Doppelmordprozesses vor dem Hechinger Landgericht schon mehrfach zur Sprache, hatte der Angeklagte mehrere Kameras am Haus installiert. Und just die Aufnahmen dieser Kameras waren es dann auch, die laut Aussage des mit der Angelegenheit betrauten Kriminalbeamten einen Anfangsverdacht gegen den Angeklagten begründeten.

Beamte setzen auf Mitarbeit

Bei der Suche der Kripo nach der damals noch vom Angeklagten selbst als vermisst gemeldeten 20-Jährigen setzten die Polizeibeamten damals noch auf die Mitarbeit des Angeklagten. Der habe sich ganz normal benommen und gab auch bereitwillig die Videoaufzeichnungen heraus.

Und dort sahen die Polizeibeamten dann, dass die junge Frau zwar das Haus betrat, aber nicht wieder herauskam. Zudem schien jemand das Aufnahmegerät für vier Stunden manipuliert zu haben.

Tags darauf, so vermutet der Kriminalbeamte, sei es dann wohl gerade sein Anruf beim Angeklagten gewesen, der diesen dann spontan zu der Entscheidung gebracht habe, den 23-jährigen Mann auf dem Ziegelplatz zu erschießen.

Polizei wartet beim Angeklagten

Während also die Polizei beim Angeklagten zuhause auf ihn wartete, so schilderte der Zeuge, müsse dieser losgegangen sein, um den jungen Mann mit mehreren Schüssen zu töten. Dann sei der Angeklagte seelenruhig, wie auch andere Zeugen zuvor berichtet hatten, vom Ort der Tat zu seinem Haus gelaufen.

Mit ausgebreiteten Händen, berichtete der Kripo-Beamte am Montag weiter, sei er auf die Polizisten zugekommen, habe gleich gezeigt, dass er eine Waffe in der Jacke gehabt habe. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Im weiteren Verlauf habe der Angeklagte, so der Zeuge weiter, mehrfach gefragt, ob „der Junge tot“ sei. Diese Frage habe er, so der Eindruck des Polizisten, nicht aus Reue gestellt, sondern weil es ihm offenbar sehr wichtig gewesen sei, dass der „Junge“ tot sei. Auch habe er den Beamten direkt erzählt, dass seine Nichte ebenfalls tot sei.

Bei einer ausführlichen Vernehmung wenige Tage später habe der Angeklagte dann, ganz im Gegensatz zur aktuellen Verhandlung, viel erzählt. Lange sei es um die Problematik des Hausverkaufs gegangen, deren konkreten Bezug zu den eigentlichen Taten sich, so formulierte der Zeuge auf die Frage des Richters hin, „nicht wirklich aufschlüsseln“ ließen.

Der einzige klare Bezug: Das Geld, das er aus dem Verkauf seines Hauses gewonnen hatte und das er in einem Loch hinter einer Küchenfliese verbarg, sei ihm sukzessive gestohlen worden. Dafür habe der Angeklagte die Freundesgruppe um seine Nichte verantwortlich gemacht. Er habe sich kurz überlegt, zur Polizei zu gehen deswegen, habe sich dann aber dazu entschlossen, die jungen Leute zu töten. Er habe sich geschworen, so habe der Angeklagte der Polizei erzählt, dass alle in seiner Wohnung sterben müssten.

„Späßchen“ über manche Aspekte seiner Taten

Auch den entfernten Bekannten, der ihm den Kontakt zum Makler für den Hausverkauf vermittelt hatte und dem er anlastete, ihn um 20.000 Euro betrogen zu haben, wolle er töten, sagte er damals bei der Polizei, und wenn er erst wieder „am Stock aus dem Gefängnis“ komme.

Die Kripo-Beamten berichteten weiter, wie der Angeklagte immer wieder „Späßchen“ über manche Aspekte seiner Taten gemacht habe.

Auch berichteten die Polizisten, wie der Angeklagte geschildert habe, mit einem festen Plan, mit Kabelbindern und Klebeband in einer Tüte zu seiner Nichte in die Wohnung gegangen zu sein, um sie zu töten. Am kommenden Donnerstag sind die Plädoyers vorgesehen sowie Berichte von Sachverständigen, darunter eine Gefängnispsychologin.

Gedanken über Sicherheitsverwahrung

Die Frage nach einer „drogenindizierten Psychose“, so der Richter, werde dabei von Bedeutung sein. Zudem ließ er durchblicken, dass eine „Sicherheitsverwahrung“, eine Maßnahme zur Sicherheit der Bevölkerung, bei den Überlegungen zur Strafzumessung eine Rolle spielen könnte.