Wie das Landratsamt Zollernalbkreis in einer Pressemitteilung schreibt, wird die Kreissporthalle in Albstadt zur vorübergehenden Ankunftsstation für Geflüchtete. Grund dafür seien die steigenden Zuweisungszahlen und mangelnde Unterbringungsalternativen.

Diese Lösung sei vorübergehend und zunächst befristet bis Frühjahr 2024, heißt es. „Es tut mir wirklich sehr leid, um die Schüler und Sportler, die diese Halle bislang nutzen, aber nachdem uns das Regierungspräsidium Tübingen einige Zeit etwas Luft bei der Unterbringung verschafft hat, ist nun der Moment gekommen, wo es ob der aufzunehmenden Zahl an Geflüchteten nicht mehr anders geht“, sagt Landrat Günther-Martin Pauli auf ZAK- Anfrage.

„Alles sehr kurzfristig“

„Sehr kurzfristig“ habe, so formuliert auf die Frage des Zollern-Alb-Kuriers Mona Lehmann, die Pressesprecherin der Stadt Albstadt, wie aus der Pistole geschossen, die Stadt von den Planungen um die Kreissporthalle erfahren.

Nun sei man dabei, die von dieser Aktion Betroffenen zu informieren. Und das seien einige. „Wir haben in Albstadt ja sowieso schon mit der Hallenthematik zu kämpfen. Nun fällt die Kreissporthalle weg.

Die Kreissporthalle ist die Halle mit der dichtesten Belegung“, erläutert Mona Lehmann. Die Walther-Groz-Schule, das berufliche Schulzentrum mit rund 1300 Schülerinnen und Schülern sowie etwa 120 Lehrkräften, direkt neben der Kreissporthalle gelegen, sei, so berichtet die Pressesprecherin Albstadts, bereits vom Landratsamt direkt darüber informiert worden, dass hier bis auf weiteres kein Sportunterricht mehr möglich sein wird.

Die zahlreichen Vereine, die ebenfalls in der Halle trainieren, würden nun so gut das ginge im Eilverfahren von der Stadtverwaltung informiert, so Lehmann.

Ob, und wenn ja wo und wie, Ersatz für die nun wegfallende Hallenbelegungen der betroffenen Vereine geschaffen werden könne, darüber könne aufgrund der Kurzfristigkeit der ganzen Sache zum momentanen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

Bis zu 100 Geflüchtete in Kreissporthalle in Ebingen

Losgehen soll es ab Anfang November. Dann sollen bis zu 100 Geflüchtete in der Ankunftsstation in der Kreissporthalle unterkommen, bis für sie Platz in anderen Liegenschaften gefunden ist, schreibt das Landratsamt in der Pressemitteilung. Während der kommenden Herbstferien soll die Halle dementsprechend eingerichtet werden. Weiter heißt es: „Für die Zeit des Betriebs wird ein Sicherheitsunternehmen beauftragt, das rund um die Uhr vor Ort präsent ist.“

Die Kreissporthalle werde nur übergangsweise als Geflüchtetenunterkunft genutzt, so Landrat Günther-Martin Pauli. „Wir tun alles, um für die Unterbringung geeignete Gebäude im Landkreis zu finden und bezugsfertig zu machen, damit die Halle schnellstmöglich wieder für die Schulen und den Vereinssport frei wird.“

Die Stadt Albstadt und die Landkreisverwaltung würden dabei im engen Austausch stehen. Umliegende Städte und Gemeinden hätten Hilfe und Unterstützung zugesagt, damit Unterricht und Übungseinheiten weiter stattfinden könnten. „Für diese interkommunale Solidarität sind wir sehr dankbar“, so Landrat Pauli.

„Leidtragende sind Kommunen, Schulen und Vereine“

Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer erklärt dazu: „Das aktuelle Problem ist nicht hausgemacht.“ Man schließe sich den dringenden Appellen der Kommunen an, den Zustrom an Flüchtlingen auf Bundesebene zu begrenzen.

Die Leittragenden seien die Kommunen, die Schulen und die Vereine, so Tralmer. Dies stelle auf Dauer einen untragbaren Zustand dar. „Albstadt als größte Kommune im Landkreis kann sich der Lösung der derzeitigen Herausforderungen nicht vollständig verschließen“, führt Albstadts Oberbürgermeister fort.

„Nichtsdestotrotz legen wir größten Wert auf die Umsetzung des zugesagten Sicherheitskonzeptes und werden dessen Einhaltung strikt überwachen.“ Zudem nehme man Landrat Pauli beim Wort, dass die Umnutzung der Kreissporthalle in Albstadt zur temporären Unterbringung der Flüchtlinge zeitlich bis zum Frühjahr 2024 begrenzt ist.

Fehlende Unterbringungsmöglichkeiten und steigende Zahlen

Die Nutzung der Kreissporthalle ist notwendig, weil die vorhandenen Unterbringungskapazitäten der Vorläufigen Unterbringung in der Zuständigkeit des Landkreises erschöpft und weitere Verdichtungen in den 22 Bestandsimmobilien nicht mehr möglich sind, heißt es in der Pressemitteilung.

Gleichzeitig steige die Zahl der geflüchteten Menschen, die dem Zollernalbkreis zugewiesen werden. Im September konnten von zugewiesenen 82 Asylbewerbern lediglich 40 aufgenommen werden, im Oktober von 113 nur 31, schreibt das Landratsamt. Damit erhöhe sich die Quote neben den steigenden Zugangszahlen noch zusätzlich in den nächsten Monaten.

Die Landkreisverwaltung gehe davon aus, bis Jahresende 2023 Kapazitäten für 300 Asylbewerber – gegebenenfalls mehr – aufbauen zu müssen. So kurzfristig wie notwendig stünden dafür keine Gebäude mit ausreichenden Kapazitäten zur Verfügung. Mittelfristig verfügbar seien Bestandsimmobilien, außerdem werden Wohncontainer zum Einsatz kommen, kündigt die Landkreisverwaltung in der Pressemitteilung an.

Landkreis weiter auf der Suche nach Immobilien

Der Landkreis ist weiterhin auf der Suche nach Immobilien zum Kauf oder zur Miete. Sie sollten eine Kapazität von mindestens 20 Plätzen aufweisen – etwa ehemalige Gasthöfe, Hotels und Pflegeeinrichtungen; auch Gewerbeimmobilien seien denkbar. Ebenfalls interessant: Grundstücke, auf denen Wohnmodulen aufgestellt werden könnten. Geeignete Unterkünfte können per E-Mail an [email protected] gemeldet werden.

Eine Belegung der Kreissporthalle in Hechingen mit Geflüchteten ist auch nicht mehr ganz ausgeschlossen, wenn in den kommenden Wochen keine weiteren Immobilien gefunden werden beziehungswiese ein Containerdorf längere Zeit auf sich warten lässt.

Hechinger Kreissporthalle könnte belegt werden

Auf die Frage, ob in den kommenden Wochen und Monaten auch auf die beiden weiteren Kreissporthallen in Balingen und Hechingen als vorübergehende Flüchtlingsunterkunft zurückgegriffen werden, erklärte Landrat Günther-Martin Pauli auf ZAK-Nachfrage, dass angedacht sei, auf dem ehemaligen Aviona-Gelände in Hechingen ein Containerdorf einzurichten.

„Wir haben auch bereits Container bestellt, doch natürlich ist die allgemeine Nachfrage auch in anderen Landkreisen groß.“ Deshalb könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass man ersatzweise auch auf die Hechinger Kreissporthalle zurückgreifen müsse.

Meßstetter Kaserne bleibt ausgeschlossen

In Balingen habe man aktuell noch die Möglichkeit gehabt auf die beiden großen Flüchtlingsunterkünfte Jugendherberge Lochen und ehemaliges Gesundheitsamt in der Beckstraße zurückgreifen zu können, so Pauli.

Eine erneute Unterbringung von Geflüchteten in der ehemaligen Kaserne auf dem Meßstetter Geißbühl, wo vor einigen Jahren noch eine Landeserstaufnahmestelle eingerichtet worden war, scheidet aus. Denn zum einen ist dort noch das Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine beheimatet, zum anderen wurden erst vor wenigen Wochen die Kaufverträge der Stadt Meßstetten mit dem bisherigen Besitzer des Geländes, der Bundeanstalt für Immobilienaufgaben, geschlossen. Sprich, der Bund und das Land haben dadurch keinen Zugriff mehr auf das Gelände, es gehört künftig der Stadt Meßstetten.

Wie genau die Betreuung der Flüchtlinge ablaufen wird, konnte Landratsamtssprecher Steffen Maier auf ZAK-Nachfrage noch nicht sagen. Das wird in den kommenden Tagen zu klären sein.

„Möglicherweise gibt es da auch Kooperationen mit externen Einrichtungen und Institutionen“, so Maier. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Zusammenarbeit des Landkreises mit dem Diasporahaus Bietenhausen in Sachen Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.