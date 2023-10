Hochschule startet mit vollen Hörsälen ins Wintersemester

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist am Montag mit 470 Studienanfängerinnen und -anfängern ins Wintersemester 2023/24 gestartet. Insgesamt beginnen 343 der Erst- und Neueinschreiber ein grundständiges Bachelor- und 127 ein darauf aufbauendes Masterstudium. So der Stand am 27. September.

Die offiziellen Begrüßungen der Erstsemester fanden nacheinander in Sigmaringen und Albstadt statt. Neben der Rektorin hießen auch der Erste Beigeordnete Manfred Storrer aus Sigmaringen und Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer die Studierenden persönlich willkommen. Außerdem erhielten die Erstsemester Informationen in ihren jeweiligen Studiengängen sowie von verschiedenen zentralen Stellen der Hochschule.

„Das Studium ist eine tolle Zeit“, sagte Rektorin Ingeborg Mühldorfer. „Mit Ihrer Hochschulzugangsberechtigung und der Entscheidung für einen Studiengang an unserer Hochschule haben Sie den Sprung in einen neuen Lebensabschnitt geschafft, der entscheidend für Ihr berufliches Leben sein wird.“ Sie bat die Studierenden, sich kurz mit ihren jeweiligen Sitznachbarn über die Welt in 40 Jahren Gedanken zu machen, über ihre Erwartungen und Wünsche. Die Antworten waren geprägt von Sorgen in Bezug auf Themen wie Klimawandel oder Sicherheit des Rentensystems, aber auch von Wünschen nach Familie und einem Leben in stabilen Verhältnissen.

„Sie werden mit allen Berufen genug Geld verdienen, um Ihr Leben zu meistern und eine Familie zu ernähren, aber als zukünftige akademische Fachkräfte werden Sie noch mehr für die Gesellschaft tun können“, sagte Ingeborg Mühldorfer. „Sie sind diejenigen, die die nächsten 40 Jahre gestalten und prägen werden. Sie werden an den Lösungen für die globalen Herausforderungen in den nächsten 40 Jahren arbeiten. Bedenken Sie dies ab heute bereits während Ihres Studiums, das an unserer Hochschule für Angewandte Wissenschaften von Praxisnähe geprägt ist.“

Am Nachmittag fanden an beiden Hochschulstandorten Willkommensevents statt, bei denen sich die Erstsemester, aber auch alle anderen Studierenden in zwangloser Atmosphäre kennenlernen konnten. Organisiert hatten das Ganze die Arbeitsgruppe Hochschulkultur, die Verfasste Studierendenschaft und die Studenteninitiative Albstadt (SIA). Das Konzept ging auf: Der Andrang war groß und die Stimmung bei noch sommerlichem Wetter bestens. Neben Campusrallyes und einem Pub-Quiz, bei dem Sigmaringen und Albstadt via Liveschalte gegeneinander antraten, präsentierten sich Sportvereine und Beratungsstellen, der Hochschulseelsorger oder das Informationszentrum der Hochschule an verschiedenen Ständen und kamen mit den Studierenden ins Gespräch. Anschließende Partys in beiden Studentenkneipen rundeten den Tag ab.