Hochschule erreicht wichtiges Klimaschutzziel und fördert die regionale Wirtschaft

An der Baustelle (von links): Klimaschutzmanager Etienne Beck, Martina Günther, Leiterin der Technischen Abteilung der Hochschule, Kanzlerin Bernadette Boden, Hartmut Gräter, Klimaschutzmanager des Landes und Joachim Clauß, Abteilungsleiter bei Vermögen und Bau Baden-Württemberg. (Foto: Corinna Korinth/Hochschule Albstadt-Sigmaringen )

Der Sigmaringer Campus der Hochschule Albstadt-Sigmaringen schließt sich dem Fernwärmenetz der Stadt Sigmaringen an und geht damit einen wichtigen weiteren Schritt in Richtung Klimaschutz, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Fernwärmeversorgung wird durch das Projekt EQSIG der Stadtwerke gewährleistet, das im Zuge der Konversion auf dem Gelände der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne eine regionale Wärmeversorgung mit überwiegend regenerativer Heizleistung bereitstellt ‐ hierfür wird auf dem Gelände mit Hackschnitzeln, Solarthermie und einem Blockheizkraftwerk Wärme erzeugt.

